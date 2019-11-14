ООН: кількість пов’язаних із конфліктом жертв в Україні сягає 41–44 тисяч, із них до 13200 – загиблі

Управління верховного комісара ООН із прав людини оцінює загальне число жертв, пов’язаних із конфліктом в Україні станом на 31 жовтня 2019 року, в 41–44 тисячі. Про це йдеться у відповіді Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

«УВКПЛ ООН оцінює загальну кількість жертв конфлікту в Україні (з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року) в 41 000–44 000: 13 000–13 200 загиблих (щонайменше 3345 цивільних осіб, у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року, приблизно 4100 українських військових і приблизно 5650 членів озброєних груп); і 29 000–31 000 поранених (приблизно 7000–9000 цивільних осіб, близько 9500–10 500 українських військових і приблизно 12 500–13 500 членів озброєних груп)», – повідомили в управлінні.

За даними ООН, у загальній кількості смертей, пов’язаних з конфліктом, цивільні особи складають 25-26 відсотків.

«Цей відсоток із часом змінювався. У 2014 році приблизна частка цивільних осіб у загальній кількості смертей, пов’язаних з конфліктом, складала 33-34 відсотки (одна загибла цивільна особа на двох загиблих військових), тоді як у 2019 році він оцінюється у 4-5 відсотків: одна загибель цивільної особи внаслідок артилерійських обстрілів, обстрілів з ЛОСЗ (легких озброєнь і стрілецької зброї – ред.) і мінних інцидентів, на 20-22 загибелі військових внаслідок артилерійськіх обстрілів, обстрілів із ЛОСЗ і мінних інцидентів», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Наприкінці минулого року в ООН повідомляли, що внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.