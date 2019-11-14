ООН: від початку 2019 року на Донбасі загинуло найменше цивільних за весь час конфлікту

Від початку 2019 року в зоні конфлікту на Донбасі загинули 25 цивільних жителів, 130 були поранені, повідомляє Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У період з 1 січня по 31 жовтня 2019 року, УВКПЛ ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних з конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, що на 40,4 відсотка менше, ніж за той же період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), і що також є найнижчою кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту», – заявили в УВКПЛ ООН.

За повідомленням, найбільше людей (17) загинули внаслідок мінних інцидентів. Ще сім людей загинули внаслідок артилерійських обстрілів, одна людина – внаслідок ДТП за участю військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».