Проаналізували втрати України через війну на Донбасі та витрати Росії

МЗС України направило російському МЗС ноту протесту через черговий російський «гумконвой» на окуповану територію Донбасу. Офіційний Київ вимагає припинити порушення суверенітету України. Росія з серпня 2014 направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають.

Про втрати України через війну на Донбасі, та витрати Росії в етері Радіо Донбас.Реалії говорили український економіст Андрій Новак та російський економіст Дмитро Некрасов.

– Пане Андрію, точні підрахунки втрат України цієї війни неможливі. На сьогодні за ці понад п’ять років війни Росії проти України можна назвати приблизну суму втрат?

Від 2014 року цей прямий потік інвестицій зменшився у 2-3 рази



Андрій Новак: Можемо підраховувати загально економічні втрати, це втрати ВВП країни. Найбільш пікові роки таких втрат це 2014-2015 роки, Україна втратила майже 20% ВВП країни через російську агресію. Далі можна рахувати втрати від девальвації курсу гривні, тому що це також пряме зниження доходів усіх українців. Далі потрібно рахувати втрати інвестицій. До 2014 року в Україну надходило 5-6 мільярдів доларів інвестицій щороку. То від 2014 року цей прямий потік інвестицій зменшився у 2-3 рази.

Остаточні втрати можна буде підрахувати після фізичного допуску до наразі окупованих територій. Треба буде зробити аудит стану всіх підприємств, житлового фонду, інфраструктури і тільки після цих обрахунків можна буде виставляти країни агресору відповідний рахунок до сплати.

Звичайно, Російська Федерація вважає, що уникне будь-якої відповідальності за Крим і Донбас. Але якщо Росія хоче й далі перебувати в міжнародному правовому полі, рано чи пізно їй доведеться оплачувати ці прямі втрати.

Ми можемо орієнтуватися у якихось підрахунках втрат на міжнародні судові процеси, які вже виграли українські компанії, банки. Поки що це справи за компенсації втрат в окупованому Криму. Тому що Крим, на відміну від Донбасу, Росія офіційно здійснила анексію.

На Донбасі вони досі заявляють, що їх там немає, що це внутрішньо український конфлікт. Тут ситуація складніша, але на рівні міжнародного права ці питання будуть підійматися, вирішуватися на користь України.

– Це десятки мільярдів доларів, щодо саме Донбасу?

Андрій Новак: Це вже далеко за сотні мільярдів доларів і прямих втрат, і ВВП країни, девальвації гривні, інвестицій, банківських рахунків.

Окупант не має мети розвивати окуповану територію. Мета – грабувати окуповану територію

Зараз на захопленій частині Донбасу економіки практично немає. І за дописами людей, які там живуть, у соцмережах, навіть більшість харчовых продуктив завезені, з Краснодарського краю, з Кубані. Тому економіка ОРДЛО повністю зруйнована і ці утворення «ЛДНР» повністю фінансуються з Москви. Максимум, це напів контрабандний продаж вугілля.

Це життя в окупації. Окупант не має мети розвивати окуповану територію. Мета – грабувати окуповану територію. Дуже шкода людей, які потрапили в цю ситуацію, ще більше шкода людей, які вірять в «русский мир» і його благі наміри.

Слухач, Одеса: Я не знаю у скільки Росії обходиться наш Донбас, але Україні дуже дорого. Росія з окупованого Донбасу вивозить вугілля та інше. Росія не вкладає в окупований Донбас, а грабує нашу землю. А на цих вантажівках, які називають «гуманітарним конвоєм», Росія швидше за все завозить зброю. І порожніми вони не повертаються.

Андрій Новак: Ви маєте рацію. Вантажівки набивають назад до Росії всім, чим можна набити. Але лише наші спецслужби, можливо, знають, чим їх набивають.

Як Росія витрачає на Донбас і Крим. Крим Росія перетворює на військову базу. В самій Росії вже майже третина бюджету засекречена. Безумовно, це, перш за все, на армію, спецслужби, на окуповану частину Донбасу, ще Сирія. Тому ми не можемо знати реальних фінансових витрат, які Росія веде, зокрема, з забезпечення ОРДЛО.

– Чи є внесок олігархату в таке падіння економіки в Україні? Не можна ж все списувати на війну.

Андрій Новак: Звичайно, не можна. Падіння ВВП України почалося в середині 2012 року. Воно було незначне, але війна у 2014-2015 роках спровокувала обвал.

Основна проблема тут не корупція, судова система, а непрогнозованість економічної політики уряду

Безумовно олігархат та корупція негативно впливає. Але чому інвестиції не йдуть в Україну? Основна проблема тут не корупція, судова система. Основна проблема – непрогнозованість економічної політики уряду та Національного банку. У непрогнозоване середовище ніхто інвестувати, тим більше великі гроші, не буде.

– У чому полягає прогнозованість?

Андрій Новак: Коли країна чітко обирає економічну модель розвитку, чого немає і чого досі не запропонував новий уряд. Аграрна, індустріальна економіка, високо індустріальну, транзитну зону для Європи?

Коли прийшов новий уряд, його перша дія – подати бюджет. Але бюджет не повинен бути першою дією, це не самоціль, а інструмент. І виникає питання, наш бюджет – це інструмент реалізації якої економічної моделі? Цього немає.

– Пане Дмитре, ваша оцінка, у які суми Росії обходиться війна на Донбасі?

Дмитро Некрасов: Витрати потрібно розділити на кілька складових. Витрати, пов’язані з міжнародними санкціями, досить великі, їх складно оцінювати безпосередньо в грошах, але вони позначаються на зрості російської економіки. Військові витрати теж складно відносити повністю на Донбас. Частина отримання військ невизнаних республік і додаткової військової присутності російських військ проходять через воєнний бюджет і це навряд додаткові витрати.

Основні витрати Росії, пов’язані з Донбасом, у санкційному тиску та знищенні інвестиційної привабливості Росії на міжнародному ринку

Основні прямі витрати – це виплата пенсій, соціальної допомоги, підтримка комунальної інфраструктури, їх за різними оцінками це близько 2 мільярдів доларів на рік. Це не платиться напряму з російського бюджету.

Два мільярди для російського бюджету це незначні гроші, це менше ніж 0,5% від консолідованого бюджету. Основні витрати Росії, пов’язані з Донбасом, не у цих двох мільярдах, а швидше у санкційному тиску та знищенні інвестиційної привабливості Росії на міжнародному ринку.

– А скільки Росія витрачає на Крим після анексії?

Дмитро Некрасов: Якщо брати щорічні трансферти, думаю, суми приблизно такі ж – 2-3 мільярди доларів прямих трансферт на рік. У цьому випадку прямі витрати не настільки великі. Якщо брати федеральні цільові програми це, можливо, 3-4 мільярди доларів на рік. Але це максимальна оцінка. У Російській Федерації практично всі регіони дотаційні. Для Росії це типова ситуація, коли центр годує регіони, а не навпаки.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)