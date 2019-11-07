У торговельній війні з Україною Росія завдає шкоди цілому регіону – Качка

Ініційований Росією торговельний конфлікт з Україною шкодить цілому регіону, заявив заступник міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. За його словами, взаємні обмеження у торгівлі між Україною та Росією є наслідком саме дій Кремля, а також санкцій, накладених в інтересах національної безпеки України.

«В цій боротьбі Росія зайшла задалеко, і це вже вплинуло на загальну ситуацію в ЄврАзЕС. Це призвело до досить наполегливої позиції деяких наших партнерів про скасування частини обмежень, які вже завдають шкоди нашій оригіналі з ними. Ця ситуація не повинна шкодити торгівлі України з Білоруссю та Казахстаном», – сказав Качка, вказавши, що цієї осені триває «складна розмова» з Білоруссю та Казахстаном про поліпшення умов їхньої торгівлі з Україною, попри шкоду, яку заподіяли у цьому секторі російські обмеження.

Качка запевнив, що влада працює «реактивно» і реагує на заходи, які вживає щодо України Росія.

«Більшість її (Росії – ред.) заходів ми вважаємо протиправними. Тому ми продовжуємо торговельні обмеження у відповідь на це. Плюс є санкційна політика, в інтересах безпеки, яка відповідає закону про санкції. Цієї стратегії ми й далі дотримуватимемося», – повідомив заступник міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

Росія посилила торговельні обмеження щодо України з початком своєї гібридної агресії, з весни 2014 року. Це, зокрема, завдало великої шкоди транзитові українських товарів російською територією до третіх країн. Україна запроваджує зустрічні обмеження, а також обмежує торгівлю з Росією в рамках політики санкцій.