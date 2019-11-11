Перетворити «ДНР» в офшор: Пушилін шукає «моделі» виживання угруповання

Як перетворити «ДНР» в офшор – таку ідею обговорюють у Донецьку, шукаючи для непідконтрольної Україні території нову економічну модель виживання. Замість шахт і заводів – криптовалюта і фінансові піраміди. Чи реальні проекти ватажка угруповання Пушиліна і «компанії» – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Міжнародний інвестиційний форум» – у Донецьку. На перший погляд, банальний «офіційний» захід. Про запаморочливі перспективи інвестування у непідконтрольний Донбас угруповання «ДНР» розповідає підставним «ноунеймам» щороку.

«Я тут – представник африканських держав... І моя присутність відкриває існування вашої «республіки» для африканських держав», – так відрекомендувалася одна з гостей форуму.

Але цього року тональність виступів – несподівано змінилася. Ватажок угруповання Денис Пушилін і «компанія» всерйоз заговорили про зміну «економічної моделі».

Потрібно задіяти спеціальні механізми, які б обходили санкційну політику Заходу



«Нам потрібна нова модель функціонування «республіканської» економіки з урахуванням включення потужної експортної складової. Для цього потрібно задіяти спеціальні інфраструктурні механізми, в тому числі міжнародних розрахунків, які б обходили санкційну політику Заходу», – зазначив Пушилін.

Все це – на тлі багатомісячних заборгованостей зарплат на шахтах і заводах під контролем південноосетинської фірми-прокладки «Внешторгсервис». У місцевих міських спільнотах у соцмережах одне з найпопулярніших запитань: «Що чути за гроші?»

А з грошима все гірше в нашій чудовій державі



«Утримувати це жорно на шиї – три мільйони людей, де економіка розбита... І треба забезпечувати їх і газом, і грошима, власне кажучи – з російської кишені. Не з бюджету, а з якогось альтернативного джерела. Але годувати треба. А з грошима все гірше в нашій чудовій державі», – констатує російський політолог Дмитро Орєшкін.

«Росія намагається створити автономну систему збуту продукції, фінансування і залучення грошей у регіон.Тому що ті схеми, які зараз застосовуються, наприклад, перемаркування донецької продукції під Росію, продаж її під виглядом російської продукції, і рух коштів через московські і південно-осетинські банки в так званий «Центральний банк «ДНР» – все це дуже, скажімо так, ризиковано з точки зору санкцій, так?

Рано чи пізно, ці схеми можуть бути зруйновані, і сама Росія може постраждати», – зазначає фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Замість модернізації донбаської важкої промисловості – альтернативні фінансові схеми. Наприклад, перетворити Донецьк – в офшор.

«Розробка механізмів розвитку інвестиційної політики. Таких як вдосконалення нормативно-правової бази, створення офшорних зон», – заявила одна з «чиновниць» «ДНР».

Офшор добре створювати, коли територія визнана, а тут гроші завести можуть тільки росіяни



«Офшор добре створювати, коли територія визнана. Тобто Кіпр там чи інші юрисдикції. Основні гравці туди гроші заводять, а тут гроші завести можуть тільки росіяни, і то це сумнівно», – каже аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

«Офшором» в угрупованні «ДНР» називають не місце, де ховають гроші, а скоріше – вільну від податків спеціальну економічну зону для можливих інвесторів. Якщо такі знайдуться.

Внести гроші на територію, де ніяких правових гарантій немає…Де можуть у будь-який момент відібрати бізнес?



«Внести гроші на територію, яка сьогодні під контролем пана Пушиліна чи Пасічника, і це сьогодні, а завтра можливо – іншого пана, де ніяких правових гарантій і близько немає… Де можуть у будь-який момент виключити, відібрати бізнес?», – дивується цій ідеї Дмитро Орєшкін.

Ще один альтернативний сценарій – легалізація угрупованням «ДНР» криптовалют. У колишніх партнерів Дениса Пушиліна по фінансовій піраміді «МММ» – а тепер функціонерів руху «Донецька республіка» – в цій темі особистий інтерес.

І чи не найбільш інтригуюча схема, озвучена на Донецькому форумі – залучити до фінансування проектів угруповання «ДНР», через охоплену війною Сирію, ісламський банкінг.

Росія, в обмін на ті послуги, які вона надає режиму Асада, може взяти участь у створенні фінансового хабу в «ДНР»



«Росія, в обмін на ті послуги, які вона надає режиму Асада, може взяти участь у створенні фінансового хабу в «ДНР». Тобто туди можуть прийти сирійські банки, і через систему ісламського банкінгу вони можуть здійснювати фінансові транзакції», – пояснює фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Чи реалізує угруповання «ДНР» свої сірі схеми – велике питання. І головне – незрозуміло, як ці експерименти позначаться на простих людях непідконтрольного Донбасу.

Зміна економічної структури не обіцяє нічого хорошого для місцевого населення, яке змушене буде масово залишати цю територію в пошуках роботи



«Зміна економічної структури – це звичайно неминуче, але воно не обіцяє нічого хорошого для місцевого населення, яке змушене буде масово залишати цю територію в пошуках роботи, оскільки великі підприємства неминуче будуть закриватися», – зазначає аналітик донецького інституту інформації Віталій Сизов.

До слова, цими днями угруповання «ДНР» проводить акцію «Триколор в кожен двір». Не виключено, що наступним флешмобом стане «Офшор в кожен двір».

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