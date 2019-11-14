За останнє «перемир’я» ми заплатили 33 життя – Пристайко

Україна очікує «конкретних результатів» від «нормандського саміту», заявив міністр закордонних справ Володимир Пристайко.

Він нагадав, що Збройні сили України несуть втрати внаслідок обстрілів в зоні Операції об’єднаних сил навіть у режимі припинення вогню.

«За останнє перемир’я ми заплатили 33 життя. Ось чому ми чекаємо на конкретні результати від «нормандського саміту». Перш за все, звільнення наших громадян з Росії та тимчасово окупованих територі, в тому числі Криму», – написав голова МЗС у своєму Твітері.

14 листопада Пристайко заявив, що зустріч у нормандському форматі може відбутися найближчим часом.

11 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.