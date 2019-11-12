На засіданні ТКГ в Мінську «знято всі перешкоди» – речниця Кучми про зустріч у «нормандському форматі»

За результатами засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося 12 листопада в Мінську, «знято всі перешкоди» для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в «нормандському форматі», повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту», – ідеться в повідомленні Оліфер.
11 листопада в Кремлі заявили, що дати саміту лідерів «нормандського формату» немає, про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
9 листопада на Донеччині почалося розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського, воно тривало впродовж трьох діб.
29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», і висловив сподівання, що такий саміт відбудеться «до кінця наступного місяця».
Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде «добре підготовлена» і не «вестиме до порожніх розмов».
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ