На засіданні ТКГ в Мінську «знято всі перешкоди» – речниця Кучми про зустріч у «нормандському форматі»

За результатами засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося 12 листопада в Мінську, «знято всі перешкоди» для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в «нормандському форматі», повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту», – ідеться в повідомленні Оліфер.

11 листопада в Кремлі заявили, що дати саміту лідерів «нормандського формату» немає, про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

9 листопада на Донеччині почалося розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського, воно тривало впродовж трьох діб.

29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», і висловив сподівання, що такий саміт відбудеться «до кінця наступного місяця».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде «добре підготовлена» і не «вестиме до порожніх розмов».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.