Розведення військ на Донбасі: небезпека нового конфлікту

Гості програми «Ваша Свобода»: Ірина Верещук, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Мирослав Гай, волонтер, учасник «Руху опору капітуляції».

Підтримувані Росією бойовики 8 листопада зірвали розведення військ у районі Богданівки і Петрівського в Донецькій області. Про це повідомив у п’ятницю штаб Операції об’єднаних сил. Натомість в угрупованні «ДНР» пояснювали це нібито обстрілами з українського боку.

Віталій Портников: Пані Верещук, як вважаєте, чому зривається розведення сил поблизу Петрівського і Богданівки?

90%, що розведення у суботу відбудеться

Ірина Верещук: Ми готові були до розведення у п’ятницю о 12:00, однак, за повідомленням спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, таке розведення має початися у суботу о 12:00, якщо знову російська сторона не зірве початок розведення. 90%, що розведення у суботу відбудеться, а 10%, звичайно, залишаю на ситуацію.

На цю ділянку у четвер приїздив пан Єрмак із послами, з рештою посадовців, які на сьогодні представлені з різних боків. І ми розуміємо, що в цей час українська сторона не могла обстрілювати російську.

– Пане Гай, яке ваше враження? Завжди, коли відбувалися обстріли з російської сторони, українська сторона говорила, що треба, щоб було 7 днів тиші і після цього буде розведення військ. Тепер в принципі російська сторона мала би керуватися цією самою логікою, але вона говорить: так, обстріли з української сторони «були», але завтра розводимо війська». Це різниця у підходах. Це привчає нас, що можуть бути обстріли і можна спокійно домовлятися. Може, це такий привід?

У Золотому обстріли були, зокрема були під час розведення

Мирослав Гай: У Станиці Луганській обстрілів вже не було більше ніж півроку, навіть ще більше. До виборів там теж не було обстрілів особливих, тому цю точку взяли за розведення першою. На жаль, здали наші стратегічні мости, зокрема один залізничний міст.

У Золотому обстріли були, зокрема були під час розведення. Але ОБСЄ заплющило на них очі, бо вони на передній край не виїздять, на лінії зіткнення майже не бувають, а фіксують обстріли або на слух, або завдяки камерам спостереження, які не мають можливості покривати одночасно всі сектори обстрілу. І завдяки безпілотним апаратам. Але безпілотні апарати за останні місяці, згідно з їхніми ж звітами, обстрілювалися.

У Петрівському це складніше зробити – «не помітити». Плюс самі росіяни не дуже зацікавлені відводити свої війська. Це одна з головних вимог для зустрічі у «нормандському форматі». Вони це тягнуть, вони торгуються.

Знаючи, як наша влада може не помітити обстріли, якщо Володимир Зеленський вирішить, що розведення треба попри все робити, аби не зривати зустріч, я думаю, що вони можуть навіть під мінометним обстрілом розведення провести.

Порошенко теж робив відведення військ на цих ділянках, а потім ми були змушені повертатися на ці позиції

У «Мінську» найперший пункт – саме припинення вогню. І треба було нам, Україні, нинішній владі і минулій владі, всім, казати, що це має бути найперша і найголовніша умова. Ми заплющили на це очі, бо ми – миролюбна держава. Ми змогли довкола «Мінська» і довкола виконання українською стороною, попри те, що Росія жодного пункту не виконала, об’єднати всю світову спільноту для введення санкцій проти Російської Федерації, продемонструвати, що, попри російську риторику, в нас немає ніякої «партії війни» і «войовничої меншості», що Росія – агресор.

І коли Порошенко погоджувався на «Мінськ», він, принаймні, не виконував політичні домовленості, не давав їм можливості запрацювати у повну силу, поки не буде виконана безпекова складова. До речі, Порошенко теж робив відведення військ на цих ділянках, а потім ми були змушені повертатися на ці позиції. Тільки російська армія тоді не мала такої інфраструктури і не було такої кількості російської військ у нас на кордоні. І тому ми зараз у більш небезпечній ситуації, ніж навіть у 2014 році.

– З точки зору продовження логіки, можна сказати, що зараз заради збереження санкцій президент Зеленський має довести до зустрічі у «нормандському форматі», про що Зеленський весь час говорить: «Чому я це роблю? Інакше вони скасують санкції. А я поїду на «нормандський формат» і покажу, що ми є миролюбні, а вони – ні...»

У нас тільки за вчора четверо поранених і один загиблий

Мирослав Гай: Я міг би повірити Зеленському, якби побачив на папері якийсь документ серйозний, який можна було би назвати планом, який відповідає міжнародному праву і міг би звучати як консолідована позиція України на перемовинах.

Насправді вони (бойовики – ред.) не відвели. У нас і по Золотому немає ані відео, ані звітів ОБСЄ нормальних про відвід військ. З нашого боку, війська відводяться і відведені, а з їхнього боку? У нас таких даних немає. Вони можуть імітувати. І ніякі прилади не допоможуть. Немає можливості моніторити.

У нас тільки за вчора четверо поранених і один загиблий в черговий раз. Обстріли здійснюються або з крупнокаліберної зброї або з важкої артилерії. На такі дистанції, на які відводяться війська від Катеринівки, Станиці Луганської, не грають ніякої ролі для припинення вогню з крупних калібрів і з артилерії.

– Пані Верещук, були заяви представників влади, президента Зеленського і міністра внутрішніх справ Авакова, що після того, як будуть виведені українські війська, у цю зону увійдуть представники поліції і Нацгвардії, щоб захистити громадян України, які там живуть.

Сьогодні є спільна заява керівників так званих «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника, які сказали, що в разі появи української поліції, Нацгвардії на ділянках розведення сил, туди будуть введені представники «силових структур» цих псевдореспублік.

Чи не перебуваємо ми після цих заяв на межі нового реального збройного конфлікту?

Ірина Верещук: Це вірогідно на будь-якій ділянці. І на ділянці розведення, і на будь-якій іншій ділянці з 410 кілометрів нашої лінії розмежування. Якщо ми думаємо, що тільки тому, що ми розвели війська, і що підрозділи Нацполіції чи Нацгвардії стануть причиною, що вони можуть атакувати наші позиції – це по-дитячому.

Звичайно, що вони можуть атакувати нас щодня і щохвилини. Ми до цього готові

Звичайно, що вони можуть атакувати нас щодня і щохвилини. Ми до цього готові. Чим ще раз підтвердять, що вони не здатні домовлятися ні про що. Ще раз підтвердять, що санкції мають бути продовжені, посилені і поглиблені. Золоте-4 не підпадає під лінію розмежування. Катеринівка підпадає. І там (у Золотому-4 – ред.) перебуває Нацполіція у збільшеному чотирикратному розмірі. Вони справді патрулюють, справді все спокійно і під контролем. Я так розумію, що вони (бойовики – ред.) говорять про «сіру» нейтральну зону.