«За умов доброї підготовки»: Путін допустив зустріч в «нормандському форматі»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде добре підготовлена, повідомляють у середу російські ЗМІ з посиланням на спільну з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбано пресконференцію в Будапешті.

«Ми завжди готові до проведення будь-яких зустрічей, в тому числі в «нормандському форматі», лиш би вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися б конкретним результатом, який піде на користь, врегулювання в цілому», – сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи можливий саміт в «нормандському форматі» у листопаді.

Він додав, що він ефективності розведення сил «справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі».

Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що про саміт лідерів «нормандського формату» говорити поки передчасно. Він додав, що варто почекати, як завершиться розведення сил у Золотому на Луганщині і як цей процес буде організований у Петрівському Донецької області.

29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», і висловив сподівання, що такий саміт відбудеться «до кінця наступного місяця».