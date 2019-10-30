Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 жовтня 2019, Київ 16:03
Новини | Міжнародні

МЗС Росії: про саміт у «нормандському форматі» говорити поки передчасно

Український військовий спостерігає за противником на позиціях поблизу селища Золоте-4, Луганська область, вересня 2019 року

Дивитись коментарі

Про саміт лідерів «нормандського формату» говорити поки передчасно, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Він заявив, що варто почекати, як завершиться розведення сил у Золотому на Луганщині і як цей процес буде організований у Петрівському Донецької області.

«Коли всі ці процеси будуть завершені і верифіковані ОБСЄ, тоді будемо розмовляти про дати саміту в «нормандському форматі». Поки це передчасно», – сказав Руденко.

/**/ /**/ Президент Росії Володимир Путін
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Росія блокує проведення саміту «Нормандської четвірки». Що робити Україні?

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почалося розведення сил і засобів у районі Золотого-4. Командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що цей процес відбуватиметься протягом трьох діб.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», проте поки він не може говорити про неї.

30 жовтня українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі наголосила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотрималися умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

/**/ /**/ Окопи ЗСУ в селищі Золоте-4, вересень 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Розведення військ в районі Золотого: що відомо на цей момент

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG