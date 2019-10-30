МЗС Росії: про саміт у «нормандському форматі» говорити поки передчасно

Про саміт лідерів «нормандського формату» говорити поки передчасно, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Він заявив, що варто почекати, як завершиться розведення сил у Золотому на Луганщині і як цей процес буде організований у Петрівському Донецької області.

«Коли всі ці процеси будуть завершені і верифіковані ОБСЄ, тоді будемо розмовляти про дати саміту в «нормандському форматі». Поки це передчасно», – сказав Руденко.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почалося розведення сил і засобів у районі Золотого-4. Командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що цей процес відбуватиметься протягом трьох діб.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», проте поки він не може говорити про неї.

30 жовтня українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі наголосила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотрималися умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.