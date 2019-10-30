Бойовики не виконали умову про відсутність обстрілів – українська сторона СЦКК про розведення в Золотому

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

«Зокрема, 28.10.2019, у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї. 29.10.2019 року мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію», – ідеться в повідомленні, поширеному на сторінці штабу операції Об’єднаних сил.

Раніше представники української влади саме відсутність обстрілів упродовж семи днів називали умовою для відведення підрозділів ЗСУ з позицій у Золотому. «Наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», – заявляв міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пояснюючи 7 жовтня відсутність розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися того дня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.