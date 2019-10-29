У Києві протестують проти розведення сил на Донбасі

У Києві біля Офісу президента протестують проти розведення сил у зоні проведення ООС на Донбасі.

«Під стіни Офісу президента прийшло понад тисяча людей, серед них ветерани, волонтери й націоналістичні організації. Вимагають припинити розведення на Донбасі й анонсують масштабну акцію на 21 листопада», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як зазначає агентство «Інтерфакс-Україна», учасники мітингу встановили три намети біля будівлі й іноді палять фаєри. Загалом же акція проходить мирно, правоохоронці не втручаються.

Аналогічна акція сьогодні відбулася у Львові. Близько сотні львів’ян зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб висловити своє невдоволення щодо розведення українських військ із Донбасу. Учасники акції скандували «Ні капітуляції!», «Ні розведенню військ!», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми дізнались, що саме сьогодні розводять українські війська, хочуть із Золотого вигнати останніх бійців, які там зі зброєю захищають український кордон. Ми проти розведення військ, у сірій зоні громадяни кинуті напризволяще, влада свідомо кидає громадян у зону безправ’я. Ми проти капітуляції і програшних схем, бо у війні можна програти або перемогти. Розведення військ може спричинити ще більші жертви, аніж про які говорить влада», – наголосив представник Комітету майдану Львівщини Борис Пошивак.

Ініціатива провести акцію виникла спонтанно. Організатори обіцяють активізувати свої дії і збиратись на масові заходи, щоб донести до влади, що велика частина українських громадян проти здачі українських інтересів.

Під час акції було зачитано звернення до президента з вимогою припинити розведення військ.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.