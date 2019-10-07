Бойовики вели обстріл в районі ділянки розведення сил біля Золотого – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі із 8-ї години ранку понеділка упродовж 20-ти хвилин вели обстріл в районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.

«Противник вів обстріл в районі ділянки розведення н.п. Золоте, застосовуючи з напрямку від окупованого міста Первомайськ станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети», – повідомили у відомстві.

За даними Міноборони, бойовики з початку поточної доби стріляли також в районі Травневого, Новолуганського, Луганського і Чермалика – загалом 7 разів.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілі Горлівки і Донецька. Вони також стверджують, що передали ОБСЄ інформацію про початок «процесу усунення порушень» на ділянці розведення сил і засобів в Петровському.

Розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, відклали через порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню у цих точках, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Раніше у Міноборони заявляли, що основною умовою початку розведення військ є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

4 жовтня проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» отримав з власних джерел один із варіантів розведення військ на Донбасі, згідно з яким до «сірої» зони можуть увійти підконтрольні Києву населені пункти Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка, Гранітне. Частково демілітаризованими будуть, зокрема, Талаківка, Бердянське, Старогнатівка та Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них).