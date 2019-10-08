Розведення сил. Путін нічого не гарантує Зеленському

«ЛДНР» – «самостійні від Москви суб’єкти в урегулюванні конфлікту на Донбасі», – наголосив речник президента Росії. Це сказано тоді, коли очікується зустріч у «нормандському» форматі, де сядуть за стіл переговорів Путін і Зеленський – тоді, коли почала діяти домовленість про розведення сил на Донбасі. У програмі «Ваша Свобода» про розведення сил на Донбасі дискутували ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар та військовий експерт Олег Жданов.
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