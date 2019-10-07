Міністр оборони заявив про підтримку населенням Золотого розведення військ

Міністр оборони України Андрій Загороднюк відвідав місто Золоте на Луганщині, де мало б відбутися так зване розведення військ, і заявив про підтримку населенням Золотого такого розведення.

«Ми спілкувалися з великою кількістю людей, у тому числі запитали про їхнє ставлення до процесу розведення військ, до тих подій, що відбуваються. Можу з упевненістю сказати: місцеве населення в цілому підтримує концепцію розведення сил і ті плани, які у нас є», – цитує слова міністра пресслужба Міністерства оборони.

За повідомленням, робочу поїздку в район проведення операції Об’єднаних сил на сході України разом із головою Міноборони також здійснили начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заступник голови Національної поліції України Вадим Троян і міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

«Андрій Загороднюк запевнив, що спільними зусиллями армійців і місцевої влади буде забезпечено належний рівень безпеки людей», – мовиться в повідомленні.

У тексті не уточнено, які з частин міста Золотого відвідала ця робоча група.

Це місто в Луганській області складається з п’яти селищ, найбільше відомих за номерами. Золоте-5 нині перебуває під окупацією. Під дію «розведення військ», тобто відступу українських військ від своїх позицій на лінії фронту, потрапляє Золоте-4, яке українські війська визволили з так званої «сірої зони» 2018 року і яке лежить за лічені сотні метрів від лінії фронту.

Уранці 7 жовтня в соцмережах було поширене колективне звернення мешканців Золотого-4 до президента України Володимира Зеленського з вимогою негайно припинити відведення підрозділів Збройних сил України з бойових позицій, які вони займають на сьогодні.

«Вважаємо такі дії капітуляцією. Як показала практика, такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у «сіру зону», де життя людини нічого не варте. ЗС України – гарантія безпеки нашого життя», – мовиться у зверненні.

Станом на ранок його підписали понад 50 людей із загальної чисельності близько півтисячі, збирання підписів триває.

Також у соцмережах публікують відеозаписи виступів мешканців Золотого-4, які виступають проти відведення українських військ.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Але, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.