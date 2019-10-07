Міністр оборони: розведення військ – тільки після семи днів «тиші»

Міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив позицію Києва, що розведення військ на двох визначених ділянках фронту на Донбасі можливе тільки в разі, якщо йому будуть передувати принаймні сім днів повного дотримання режиму припинення вогню.

Він із іншими посадовцями в перебігу робочої поїздки до району проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях відвідав селище Станиця Луганська, де, як мовиться в повідомленні Міноборони, «в рамках досягнутих домовленостей відбулося розведення сил і засобів та наразі триває процес демонтажу інженерних споруд».

«Відповідаючи на питання журналістів щодо запланованого розведення сил і засобів в районі Петрівського і Золотого, міністр оборони України вкотре наголосив, що зазначений процес зможе розпочатися виключно тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у згаданих районах та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше семи діб», – мовиться в повідомленні.

Міністр також зазначив, що після завершення процесу розведення контроль за демілітаризованою зоною мають здійснювати працівники Національної поліції України.

Як підкреслив Андрій Загороднюк, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад. «Для цього створено усі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації», – зазначив міністр оборони і додав, що координати місць розведення є у мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році», – повідомили в Міноборони.

Іще один із учасників робочої поїздки, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак «конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони». «Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію», – наведено в повідомленні слова Хомчака.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Але, як повідомив уранці 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого. Пристайко так само наголошував, що розведення може початися на сьомий день після того, як не буде обстрілів, тому, за його словами, тепер треба чекати, поки збіжать наступні сім днів дотримання «режиму тиші».

Водночас російські і проросійські в Україні засоби інформації твердили, нібито не здійснене 7 жовтня розведення тепер відбудеться вже 9 жовтня. Таку інформацію, зокрема, поширили з посиланням нібито на командування ЗСУ й ООС телеканал «112 Україна», а з посиланням на неназване «джерело в Москві, наближене до переговорів», російське державне агентство «ТАСС».