Протягом доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 29 жовтня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби втрат серед бійців ОС не було.

Окрім того, як повідомили у штабі, сьогодні о 12:00 почався процес «розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області».

У збройному угрупованні «ЛНР», заявили про нібито обстріл ЗСУ в районі села Логвинове.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.