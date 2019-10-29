Речниця Кучми розповіла про підсумки засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі отримала інформацію про початок розведення сил та засобів біля Золотого Луганської області, повідомила у Facebook Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах Леоніда Кучми.

«Сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. У відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Петрівське [Донецької області] – за умови семиденного дотримання режиму тиші», – написала Оліфер.

Вона також розповіла, що в гуманітарній підгрупі ТКГ робота зосереджена на звільненні утримуваних осіб, а в підгрупі із соціально-економічних питань обговорювали стабільне водопостачання мешканцям Донбасу.

На думку Кучми, робота Тристоронньої контактної групи відкрила шлях до зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», проте поки він не може говорити про неї.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.