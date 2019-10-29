Пристайко: є попередня дата саміту «нормандської четвірки»

Уже є попередня дата саміту лідерів «нормандської четвірки», заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на інвестиційному форумі в Маріуполі Донецької області.

«Щодо «нормандії». Є попередня дата, яку я не хочу зараз говорити, оскільки не всі сторони на неї погодилися. Ми не хочемо зараз зірвати цей тонкий і дуже чутливий процес. Я сподіваюся, що вона буде до кінця наступного місяця», – сказав Пристайко.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі за участі керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей.

22 жовтня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що підготовка до зустрічі у «нормандському форматі» не ведеться.