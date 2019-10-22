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22 Жовтень 2019, Київ 15:36
Новини | Політика

Підготовка до саміту «Нормандської четвірки» не ведеться – Пєсков

Термінів проведення саміту наразі немає, сказав Пєсков

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Процес підготовки до саміту «Нормандської четвірки» ускладнили нові підходи і запити «однієї зі сторін». Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте позицію президента РФ Володимира Путіна, спочатку – підготовка, потім – саміт, – сказав він. – На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін».

При цьому Пєсков не уточнив, про яку сторону йдеться.

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Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей.

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