Підготовка до саміту «Нормандської четвірки» не ведеться – Пєсков

Процес підготовки до саміту «Нормандської четвірки» ускладнили нові підходи і запити «однієї зі сторін». Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте позицію президента РФ Володимира Путіна, спочатку – підготовка, потім – саміт, – сказав він. – На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін».

При цьому Пєсков не уточнив, про яку сторону йдеться.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей.