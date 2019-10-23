Зеленський – Штайнмаєру: розраховуємо на зустріч «Нормандської четвірки» найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це повідомили у Офісі президента.

Зазначається, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі. Зеленський подякував німецькому колезі за «докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України».

Співрозмовники погодилися, що «Нормандський формат» на сьогодні є «ключовим для припинення агресії проти України».

«Україна виконала свою частину для відновлення роботи «Нормандської четвірки». Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» найближчим часом, адже всі перепони усунуті», – зазначив Зеленський.

Він також запросив Штайнмаєра відвідати Україну.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей.

22 жовтня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що підготовка до зустрічі у «нормандському форматі» не ведеться.