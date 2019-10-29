Розведення військ в районі Золотого: що відомо на цей момент

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про початок розведення в районі Золотого-4. У штабі заявили, що це стало можливим завдяки дотриманню тижневого режиму тиші. Однак місцеві жителі стверджують, що обстріли в районі Золотого були, а розведення відбувається не безпосередньо в самому селищі, а в сусідній Катеринівці.

29 жовтня о 12-й годині дня почалося розведення сил і засобів з обох сторін у районі села Золоте-4 на Луганщині – таку заяву оприлюднив штаб Операції об’єднаних сил.

У штабі посилаються також на представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито підтвердили початок розведення.

«Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців», – стверджують у штабі.

Обстріл в Золотому, про який штаб повідомляв напередодні, відбувався, як йдеться в заяві «не в зоні розведення сил та засобів».

Бойовики угруповання «ЛНР» через підконтрольні їм ресурси також заявили про початок розведення сил і засобів. Вони стверджують, що сигнал про початок розведення був поданий о 13:15.

Натомість місцеві мешканці повідомляють кореспонденту Радіо Свобода телефоном, що бойовики протягом тижня обстрілювали позиції Збройних сил під Золотим-4, в тому числі з мінометів 82-го калібру.

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Одна із волонтерів на ім’я Катерина, яка наразі перебуває в Золотому-4, повідомила Радіо Свобода, що розведення відбулося в селі Катеринівка поблизу цього населеного пункту.​

«Ми слідкуємо за тим, щоб не було тут білих сигнальних ракет, якщо ми зафіксуємо сигнальні білі ракети, значить, це теж ознака того, що готові до розведення. Ці сигнальні ракети білі пускалися в Катеринівці по обидві сторони, що військові готові зробити розведення, і вони зробили це. Ми теж якось слідкуємо тут, щоб не було обману, щоб тут тишком-нишком не виїхали військові. Але поки ніхто не виходить. Штаб ООС сказав, що в Золотому розведення не буде», – розповіла вона.

Згодом волонтерка також повідомила про інформацію щодо ймовірного розведення в Богданівці-Петрівському, але підтвердити ці дані наразі не вдалося. При цьому штаб ООС 25 жовтня повідомляв, що бойовики зривають розведення в цьому районі.

У штабі не змогли уточнити інформацію про те, де саме відбувається розведення, і пообіцяли провести брифінг о 17:00 в Краматорську, де озвучать деталі.

Водночас президент України Володимир Зеленський у коментарі для проєкту Радіо Свобода та «Голосу Америки» – «Настоящее время» – заявив, що в ділянці Золотому-4 не було обстрілів протягом семи днів. Він також зазначив, що розведення відбувається в Катеринівці.

«Це не в цій ділянці, це в іншій. Золоте ми ж контролюємо, ми вже говорили, що ми контролюємо, слава Богу, чотири Золотих, і одне Золоте поки що не контролюємо. Розведення відбувається на ділянці, де не було обстрілів понад сім днів. І це за нашими даними, і за даними ОБСЄ, за всіма даними. Це в Катеринівці, я там був, все спокійно. Ми все контролюємо. Все буде спокійно», – сказав президент.

Інформацію про розведення військ вже розкритикували в партії «Європейська солідарність» – народна депутатка Софія Федина в сесійній залі назвала розведення «зачисткою українців на тих теренах».

Організація «Рух опору капітуляції» зреагувала на інформацію про розведення сил на лінії фронту й анонсувала акцію протесту увечері 29 жовтня в центрі Києва.