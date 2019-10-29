Розведення військ в районі Золотого: що відомо на цей момент

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про початок розведення в районі Золотого-4. У штабі заявили, що це стало можливим завдяки дотриманню тижневого режиму тиші. Однак місцеві жителі стверджують, що обстріли в районі Золотого були, а розведення відбувається не безпосередньо в самому селищі, а в сусідній Катеринівці.
29 жовтня о 12-й годині дня почалося розведення сил і засобів з обох сторін у районі села Золоте-4 на Луганщині – таку заяву оприлюднив штаб Операції об’єднаних сил.
У штабі посилаються також на представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито підтвердили початок розведення.
«Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців», – стверджують у штабі.
Обстріл в Золотому, про який штаб повідомляв напередодні, відбувався, як йдеться в заяві «не в зоні розведення сил та засобів».
Бойовики угруповання «ЛНР» через підконтрольні їм ресурси також заявили про початок розведення сил і засобів. Вони стверджують, що сигнал про початок розведення був поданий о 13:15.
Натомість місцеві мешканці повідомляють кореспонденту Радіо Свобода телефоном, що бойовики протягом тижня обстрілювали позиції Збройних сил під Золотим-4, в тому числі з мінометів 82-го калібру.
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Одна із волонтерів на ім’я Катерина, яка наразі перебуває в Золотому-4, повідомила Радіо Свобода, що розведення відбулося в селі Катеринівка поблизу цього населеного пункту.
«Ми слідкуємо за тим, щоб не було тут білих сигнальних ракет, якщо ми зафіксуємо сигнальні білі ракети, значить, це теж ознака того, що готові до розведення. Ці сигнальні ракети білі пускалися в Катеринівці по обидві сторони, що військові готові зробити розведення, і вони зробили це. Ми теж якось слідкуємо тут, щоб не було обману, щоб тут тишком-нишком не виїхали військові. Але поки ніхто не виходить. Штаб ООС сказав, що в Золотому розведення не буде», – розповіла вона.
Згодом волонтерка також повідомила про інформацію щодо ймовірного розведення в Богданівці-Петрівському, але підтвердити ці дані наразі не вдалося. При цьому штаб ООС 25 жовтня повідомляв, що бойовики зривають розведення в цьому районі.
У штабі не змогли уточнити інформацію про те, де саме відбувається розведення, і пообіцяли провести брифінг о 17:00 в Краматорську, де озвучать деталі.
Водночас президент України Володимир Зеленський у коментарі для проєкту Радіо Свобода та «Голосу Америки» – «Настоящее время» – заявив, що в ділянці Золотому-4 не було обстрілів протягом семи днів. Він також зазначив, що розведення відбувається в Катеринівці.
«Це не в цій ділянці, це в іншій. Золоте ми ж контролюємо, ми вже говорили, що ми контролюємо, слава Богу, чотири Золотих, і одне Золоте поки що не контролюємо. Розведення відбувається на ділянці, де не було обстрілів понад сім днів. І це за нашими даними, і за даними ОБСЄ, за всіма даними. Це в Катеринівці, я там був, все спокійно. Ми все контролюємо. Все буде спокійно», – сказав президент.
Інформацію про розведення військ вже розкритикували в партії «Європейська солідарність» – народна депутатка Софія Федина в сесійній залі назвала розведення «зачисткою українців на тих теренах».
Організація «Рух опору капітуляції» зреагувала на інформацію про розведення сил на лінії фронту й анонсувала акцію протесту увечері 29 жовтня в центрі Києва.
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