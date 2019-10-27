МВС: ветерани-добровольці вивезли легальну зброю із Золотого-4 після зустрічі із Зеленським

Ветерани-добровольці вивезли свою легальну зброю із Золотого-4 Луганської області після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, повідомив заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

За його словами, станом на зараз у районі підготовки до розведення військ у зоні української воєнної Операції об’єднаних сил, зокрема в Золотому-4 та Катеринівці, перебуває лише група волонтерів без зброї.

«У Золотому-4 та Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці», – заявив Троян.

Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої задачі за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу проти підтримуваних Росією бойовиків в зоні розведення військ.

26 жовтня в соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, яка має стати одним із місць розведення військ. Під час спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

Він також стверджував, що мирні мешканці «хочуть розведення військ», із чим не погоджувалися добровольці.

На початку жовтня в соцмережах уже поширювали відкрите звернення мешканців Золотого-4 до Зеленського з вимогою негайно припинити відведення підрозділів Збройних сил України з займаних бойових позицій; того ж дня, однак, міністр оборони України Андрій Загороднюк стверджував, що «місцеве населення в цілому підтримує концепцію розведення сил».

За такого розведення, зокрема, Золоте-4, яке українські війська визволили з так званої «сірої зони» 2018 року і яке лежить за лічені сотні метрів від лінії фронту, має знову опинитися в «сірій зоні» між позиціями українських і російських гібридних сил.