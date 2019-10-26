Зеленський: «Всі хочуть миру. Всі готові до розведення. Капітуляції не буде в жодному разі»

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав прифронтове місто Золоте на Луганщині, заявляє, що за результатами зустрічей там «зрозумів одне: всі хочуть миру, всі готові до розведення» сил і що мешканці міста «не на жарт стурбовані» наявністю там добровольців, які виступають проти цього розведення.

Він також вкотре запевнив, що «капітуляції не буде в жодному разі».

«Провів дві доби у Золотому. Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення», – мовиться в дописі у фейсбуці президента.

Щодо добровольців, які не згодні з розведенням, він написав: «Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити».

«Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною», – стверджує Зеленський.

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, раніше 26 жовтня заявили, що добровольці, які спілкувалися раніше того дня в Золотому-4 з Володимиром Зеленським, перебувають там зі зброєю нелегально, на порушення закону про ООС. Цьому надається «належна правова оцінка», мовилося в повідомленні.

Володимир Зеленський, як повідомили в його прес-службі українським агентствам уже вдень 26 жовтня, після повернення з візиту до Японії вже другий день перебував у Золотому, щоб «поспілкуватися з місцевими жителями й військовими, щоб дізнатися настрої щодо розведення військ». Раніше про цю поїздку нічого не повідомляли.

Раніше 26 жовтня в соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, яка має стати одним із місць розведення військ.

Під час іноді гострого спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю». Він також стверджував, що мирні мешканці «хочуть розведення військ», із чим не погоджувалися добровольці.

На початку жовтня в соцмережах уже поширювали відкрите звернення мешканців Золотого-4 до Зеленського з вимогою негайно припинити відведення підрозділів Збройних сил України з займаних бойових позицій; того ж дня, однак, міністр оборони України Андрій Загороднюк стверджував, що «місцеве населення в цілому підтримує концепцію розведення сил».

За результатами такого розведення, зокрема, Золоте-4, яке українські війська визволили з так званої «сірої зони» 2018 року і яке лежить за лічені сотні метрів від лінії фронту, має знову опинитися в «сірій зоні» між позиціями українських і російських гібридних сил.

За планом, після розведення ті населені пункти, з яких відступлять Збройні сили, має охороняти поліція. Але до Золотого також з’їхалися ветерани АТО й ООС, які заявляють, що в разі відведення військ мають намір самі охороняти мешканців селища.

Наразі це розведення, яке планується здійснити одночасно у двох ділянках, Золотого і Богданівки-Петрівського, не відбулося – для цього, наполягає офіційний Київ, має пройти семиденний термін без обстрілів. Російські гібридні сили тим часом порушують там режим припинення вогню майже щодня.