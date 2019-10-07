Населені пункти, з яких відійде ЗСУ, охоронятиме поліція – Пристайко

Українські населені пункти та їхні частини, які підпадають під розведення сил на Донбасі, не стануть «сірою зоною»: безпеку жителів забезпечуватимуть підрозділи Національної поліції, заявив 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він також попередив, що в разі провокацій з боку російських гібридних сил ЗСУ готові дуже швидко повернутися на попередні укріплені позиції, які будуть збережені й після розведення.

«Що стосується гарантування безпеки: розведення передбачає відхід живої сили ЗСУ, але фортифікаційні споруди залишаються. Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує умов або, тим більше, планує якісь агресивні дії, то Збройні сили знову займуть свої позиції. Ми не рекомендуємо гратися та використовувати відведення для того, щоб зайняти українські позиції чи захопити якесь місто. Більше того: наша поліція – не ЗСУ. І вона гарантуватиме безпеку в тих містечках і селах, які залишить ЗСУ. Тобто вони не стануть «сірою зоною», – твердить посадовець.

За його словами, заплановане на 7 жовтня розведення сил відкладається через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Мирні жителі селища Золоте-4 звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не відводити підрозділи Збройних сил України з позицій, які вони нині займають. Текст звернення станом на ранок 7 жовтня підписали понад 50 людей (із загальної чисельності близько півтисячі), збирання підписів триває. Місцеві люди бояться опинитись у «сірій зоні», яку місцеві мешканці називають «небезпечною», оскільки офіційно такі зони ніким не контрольовані.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Станом на ранок 7 жовтня підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомив штаб ООС.