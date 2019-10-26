В ООС назвали порушниками закону добровольців, які спілкувалися з Зеленським у Золотому

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, заявили, що добровольці, які спілкувалися раніше 26 жовтня у прифронтовому Золотому-4 з президентом України Володимиром Зеленським, перебувають там зі зброєю нелегально, на порушення закону про ООС.

Цьому надається «належна правова оцінка», мовиться в повідомленні.

«Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», більше знаним як Закон про операцію Об’єднаних сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій», – наголосили військові.

Володимир Зеленський, як повідомили в його прес-службі українським агентствам уже вдень 26 жовтня, після повернення з візиту до Японії вже другий день перебуває в Золотому, щоб «поспілкуватися з місцевими жителями й військовими, щоб дізнатися настрої щодо розведення військ». Раніше про цю поїздку нічого не повідомляли.

Раніше 26 жовтня в соцмережах спільноти «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції» були оприлюднені відеозаписи спілкування Зеленського з людьми в камуфляжі, які назвалися добровольцями, в селищі Золоте-4 – частині міста Золотого на Луганщині, яка має стати одним із місць розведення військ. Під час іноді гострого спілкування Зеленський, зокрема, вимагав від співрозмовників «прибрати зброю».

Він також стверджував, що мирні мешканці «хочуть розведення військ», із чим не погоджувалися добровольці.

На початку жовтня в соцмережах уже поширювали відкрите звернення мешканців Золотого-4 до Зеленського з вимогою негайно припинити відведення підрозділів Збройних сил України з займаних бойових позицій; того ж дня, однак, міністр оборони України Андрій Загороднюк стверджував, що «місцеве населення в цілому підтримує концепцію розведення сил».

За результатами такого розведення, зокрема, Золоте-4, яке українські війська визволили з так званої «сірої зони» 2018 року і яке лежить за лічені сотні метрів від лінії фронту, має знову опинитися в «сірій зоні» між позиціями українських і російських гібридних сил.

За планом, після розведення ті населені пункти, з яких відступлять Збройні сили, має охороняти поліція. Але до Золотого також з’їхалися ветерани АТО й ООС, які заявляють, що в разі відведення військ мають намір самі охороняти мешканців селища.

Наразі це розведення, яке планується здійснити одночасно у двох ділянках, Золотого і Богданівки-Петрівського, не відбулося – для цього, наполягає офіційний Київ, має пройти семиденний термін без обстрілів. Російські гібридні сили тим часом порушують там режим припинення вогню майже щодня.