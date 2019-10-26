«Люди хочуть відведення»: в мережі з’явилися відео розмови Зеленського з ветеранами

Президент України Володимир Зеленський вранці 26 жовтня відвідав Золоте і зустрівся з ветеранами, які перебувають поблизу лінії фронту. Згодом спільнота «Останній блок-пост #Ні_капітуляції» оприлюднила відео, на якому Зеленський спілкується з людьми у камуфляжі.

Під час розмови один з ветеранів, який представився Денисом, сказав президенту, що в разі відведення військ (яке заплановане в районах Золотого та Богданівки-Петрівського) можливі жертви як серед українських військовослужбовців, так і проукраїнського цивільного населення.

У відповідь Зеленський висловив впевненість, що мирні мешканці хочуть розведення військ.

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«Люди хочуть відведення. Я розумію, про що ви кажете, хлопці, що хочеться, щоб не було серйозних помилок, втрат і таке інше, але мені здається, скажу в діалозі, що ми всі повинні робити на те, щоб закінчити війну, всі повинні працювати, але тут все ж таки наші військові, вони тут головні, і я, при всій повазі до вас, але в нас тут є і командувач ООС, і тут є командири, і вони займаються безпекою. Я вірю нашим військовим. Ви теж воювали, і, я думаю, теж ставитеся до української армії з повагою», – сказав він.

На аргумент, що перемир’я фактично укладається з Росією, а не незаконними збройними угрупованнями, Зеленський відповів, що йому неважливо, з ким підписувати мирні угоди.

«Нам треба території повернути і припинити вбивства, правильно?», – спитав він.

На другому відеозаписі чути розмову Зеленського та ветерана, на якому той просить прокоментувати акції «Ні капітуляції», які кілька разів проходили в різних містах України, а президент у відповідь вимагає від ветеранів «прибрати зброю».

«Слухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мені не переводь на акції», – заявив він, звертаючись до Дениса.

Зеленський додав, що «є демократія, а є ситуація в країні, і демократія в якісь серйозні речі не заходить». У відповідь ветеран сказав, що діє в рамках закону.

Згодом одна з волонтерів опублікувала відеозапис Дениса, який повідомив, що має позивний «Янтар» і раніше служив у полку «Азов».

«Не знаю, який у нього (Зеленського – ред.) далі план, але ми будемо залишатися тут надалі, допоки буде загроза цього безглуздого розведення і втрати території України. Ну а так все, в принципі. Ми діємо також в рамках закону і певні нюанси, які він ще озвучував – ми їх почули. Я ж кажу, ми закон не порушуємо, тому залишаємося тут і будемо надалі стояти за Україну», – підсумував він.

За домовленостями, перед розведенням військ у ділянках Золотого та Богданівки-Петрівського має пройти семиденний термін без обстрілів.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!».