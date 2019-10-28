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28 Жовтень 2019, Київ 15:19
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Як українська армія відвойовує нові території на Донбасі?

Як українська армія відвойовує нові території на Донбасі?
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Українські військові готуються до розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Точної карти з територіями, які можуть опинитися в так званій «сірій зоні» поки немає, але то що відходити доведеться - командування не приховує. У той же час, вже кілька років, ВСУ навпаки послідовно рухалися вперед на передовій. Ця тактика отримала назву «повзучий наступ». Де були основні успіхи? Якою ціною вони давалися і для чого українські військові займали нові квадратні метри на Донбасі?

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