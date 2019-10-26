Компания «Вода Донбасса», которая снабжает водой всю Донецкую область, задолжала миллиарды гривен за электричество. За долги поставщик может отключить объекты коммунального предприятия от сети. И без воды останутся жители и подконтрольных, и неподконтрольных территорий. Как не допустить гуманитарной катастрофы? Ответ на вопрос ищут и в областной администрации, и в Киеве.

4 ноября Донецкая область может остаться без воды. Такую новость огласил в Краматорске народный депутат Дмитрий Лубинец. Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», которое снабжает всю область питьевой водой, задолжало за электричество 3 миллиарда гривен.

Как сообщил Виктор Заводовский, директор по инвестициям «Воды Донбасса», почти половина этой суммы – долги оккупированных территорий. Если электричество отключат, то вода по трубам не потечет. Заводовский говорит, что у предприятия нет миллиардов для погашения долга.

По его словам, кризис «Воды Донбасса» – не только в долгах: «Есть вопрос работы сотрудников нашего предприятия на неподконтрольной территории, там есть вопрос пересечения линии соприкосновения на служебном транспорте, там есть вопрос расчетов той территории за предоставленные услуги».

Как решить проблему

Долги «Воды Донбасса» – тема не новая. Верховная Рада прошлого созыва уже давала почти два миллиарда, чтобы их погасить. Похоже, что новой Раде придется поступить так же.

Если европейские партнеры. Абсолютно уверен, что они предоставят какую-то, в том числе и финансовую поддержку

А в будущем для улучшения ситуации с водоснабжением попробуют привлечь иностранные инвестиции. И депутаты, и чиновники надеются на инвестиционный форум в Мариуполе.

«Если наши европейские партнеры выходят из того, что Украина не может ограничить право людей, которые остались на той территории, в сфере водоснабжения, но понимая, что там за них никто не платит, есть куча грантов. Абсолютно уверен, что они предоставят какую-то, в том числе и финансовую поддержку», – говорит Дмитрий Лубинец.

Как рассказал нам руководитель Донетчины Павел Кириленко, есть проект по улучшению ситуации с водоснабжением в области. Его презентуют в Мариуполе 29 октября.

Никто не говорит, что мы будем отказываться от долгов той территории. Но их надо реструктуризировать

Кириленко уверяет: проект не предусматривает отключение оккупированных территорий от водоснабжения. Долги Донецка за воду хотят посчитать и реструктуризировать.

«Никто не говорит, что мы будем отказываться от долгов той территории. Но их надо реструктуризировать, НКРЭКУ (Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) должна провести аудит долгов, которые накопились на той территории, а потом уже мы подходим к вопросам модернизации водоснабжения, полностью восстановления системы водоснабжения», – говорит Кириленко.

Этот документ со всеми цифрами и планами представят сначала президенту Владимиру Зеленскому.

Вопрос нацбезопасности

Сейчас вопрос водоснабжения Донетчины стоит на повестке дня СНБО. Об этом нам рассказал представитель «Воды Донбасса» Виктор Заводовский.

По его словам, энергетики по закону могут, конечно, отрезать свет. Но этого не произойдет, уверяет чиновник: «Да никто ничего не будет отключать, потому что вопрос перешел в плоскость политическую. Буквально вчера было заседание (СНБО – ред.) по нашему вопросу, на следующей неделе опять оно будет. Есть решение СНБО о запрете отключения электроэнергии как исключение из данной ситуации. Потому что, если брать только закон, он предусматривает: неуплата – отключение».

Что говорят энергетики

В компании ДТЭК нам сообщили, что КП «Компания «Вода Донбасса» не оплачивает задолженность, начиная с июня 2017 года. За долги этому предприятию уже не раз отключали электричество.

А 25 октября стало известно о том, что исполнительная служба арестовала счета самого оператора системы распределения электроэнергии – «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» – на сумму 1,3 миллиарда гривен. Счета арестовали из-за задолженности энергетиков перед ГП «Энергорынок».

Энергетики связывают арест с долгами за электричество государственных шахт и КП «Компания «Вода Донбасса».

В ДТЭК сообщили: «В случае отсутствия решения в сложившейся ситуации, «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» не сможет осуществлять свою лицензионную деятельность, что может обернуться критичными последствиями для региона – вплоть до полного отключения воды КП «Компания «Вода Донбасса» для всех жителей области и возможного затопления госшахт».

Чтобы предотвратить такие последствия, энергетики попросили помощи у Кабинета министров и Донецкой областной администрации.

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