(Друкуємо мовою оригіналу)

Как распустить группировки «ЛДНР»? Почему полк «Азов» американские власти считают террористами? И зачем Украина закрывает русскоязычные школы? Эти темы обсуждали жители Донбасса и всей Украины в эфире Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода – «Радио Донбасс.Реалии» – работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

Звоните нам по бесплатному номеру 0-800-300-403 по будням с 17:00 до 18:00 – в прямой эфир, в неэфирное время – на автоответчик. Пишите нам в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook или на электронную почту Donbas_Radio@rferl.org

Об «Азове»

ЛДНР» – це справжні терористи

Слухач: «Я хочу сказати, що полк «Азов» – це наш найкращий підрозділ. Я контактував з цим підрозділом як інженер та спеціаліст по зброї. Я бачив їх на полігоні, і бачив їх на фронті. Це дуже класний підрозділ і зубастий. Якби було більше таких класно підготовлених підрозділів, жодна зараза голову б не змогла підняти. На жаль, тут є недоліки демократії. «ЛДНР» – це справжні терористи, яких не визнали терористичними підрозділами. І те, що робиться проти полку «Азов» – це «гебешні» методи».

Это спецоперация Кремля по дискредитации идеи украинского национализма, которая должна ассоциироваться с полком «Азов»

Саша, Одесса: «Полк был создан в 2014 году Коломойским и Аваковым, нагнали туда либо настоящих неонацистов, либо тех, кто под них косит, но, в основном, они были из Российской Федерации. В основном, это была Misantropic Division. Эти ребята пофоткались в 2014 году с украинскими и неонацистскими флагами. А после этого всему миру объявляют, что украинцы – это нацисты, посмотрите на «Азов». Мой вывод такой, что это спецоперация Кремля по дискредитации идеи украинского национализма, которая должна ассоциироваться либо с полком «Азовом», либо с Правым сектором».

Об отсутствии связей с Misantropic Division сам «Азов» уже заявлял:

«Це так само, як взяти прихильника рок-музики і казати, що в «Азові» є люди, які слухають рок. Напевне, є такі люди. Відносно Misanthropic division – я чув цю назву, я бачив хлопців з нашивками… це їхня справа, нехай розвиваються самі, як хочуть. Я ж кажу, це те ж саме, що говорити: в Азові є люди, які слухають рок? Так, напевно, є. В «Азові» є люди, яким подобається Misanthropic division? Так, напевно є», – говорил в 2016-м Назар Кравченко, на тот момент глава «Цивільного корпусу Азов».

Нам оправдываться не надо, мы на своей территории

Наталья, Старобельск: «Оправдываться должны конгрессмены. Где они взяли такую информацию? Где эти жертвы фашистов и нацистов? А жертв-то нет. Точно так же, в каком году появился батальон? В 2014-м, а что тогда произошло? А там Россия напала на Украину, это и послужило поводом для образования этого батальона. Пусть оправдываются сенаторы, где они берут информацию или дезинформацию. Нам оправдываться не надо, мы на своей территории»

О роспуске группировок «ЛДНР»

По-моему, Зеленский умышленно помогает Путину избежать ответственности за его преступления в Крыму и на Донбассе

Саша, Одесса: «Насколько я понимаю, эти «ДНР» и «ЛНР» – это террористические организации, которые созданы и управляются из Кремля, и за их преступления несут ответственность россияне. Если распустить «ЛНР» и «ДНР», то кто будет отвечать за всё? Найдут «козлов отпущения» из гражданством Украины? По-моему, Зеленский умышленно помогает Путину и его кремлёвской банде избежать ответственности за его преступления в Крыму и на Донбассе. Просто я не пойму, как роспуск «ЛНР» и «ДНР» поможет привлечь Российскую Федерацию и их пособников к ответственности. Как это поможет защитить украинский народ от «Московии», если они снова захотят отжать что-то у «бандеровцев», вплоть до Киева за 2 недели, или «Новороссию», которая по словам Путина не входила в состав Украины в царские времена».

О закрытии русскоязычных школ

Знати мову і володіти мовою – це різні поняття

Слухачка, Донеччина: «Хочу зазначити, що ситуація з вивченням української мови доволі непроста. Дитина може добре вчитися, звичайно, що вона розуміє українську мову. Вона може грамотно писати української мовою, але їй може бути важко спілкуватися українською мовою. Знати мову і володіти мовою – це різні поняття. Для багатьох дітей українська, як іноземна. Якщо вона її ніде не чує, і в сім’ї нею не говорять».

Я знаю много людей, которые никогда не учили украинского, но со временем стали понимать его, и научились писать

Юрий Васильевич, Луганщина: «Я уже человек пожилой. Когда я поступил в институт, а учился я в русскоязычной школе. В городе была только одна украиноязычная школа, но восьмилетка. А в сёлах ещё учились на украинском, это начало шестидесятых годов было. И когда я учился в институте, то ребятам, которые учились в школе на украинском, было очень сложно учится на русском. Поэтому нужно, чтобы дети учились на том языке, на котором они будут обучаться в ВУЗе. А по поводу того, что сложно… Я знаю много людей, которые никогда не учили украинского, но со временем стали понимать его, и даже научились писать».

Всі ці п’ять років війни – російськомовні школи випускали російськомовне населення

Олег, Лубны: «Якщо зайти в ютуб, де блогери спілкуються з росіянами, і послухати, про що вони говорять, то багато претензій від росіян про те, що ми говоримо на їхній мові. І при тому ми якась неясна держава. Всі ці п’ять років війни – російськомовні школи випускали російськомовне населення. І в цей же час Путін розповідав про братські народи. Мені здається, що це виглядало так, ніби ми пішли в ліс, знаючи, що там живе вовк, але взяли шматок м’яса, щоб розказати про дружбу. Ми ж самі всі ці п’ять років випускали школярів, що говорять російською мовою. А Росія при цьому говорила про те, що в Україні російськомовне населення. Це не правильна політика, її давно треба було міняти».

На початку 70-х взагалі дозволили відмовлятися від вивчення української мови

Слухачка: «А чому ви не кажете про те, що наступ на українську мову почався ще у 50-х роках? На початку 70-х взагалі відмінили захист дисертацій, і дозволили відмовлятися від вивчення української мови. Я пам’ятаю своє дитинство, і скільки учнів в нашому класі не вивчали українську. Вони просто сиділи і слухали, але їх ніколи не питали. Мені здається, що і про цей аспект варто говорити також».

В семье мы говорим по-русски, но дети ходят в садик и стали говорить на украинском, прекрасно говорят

Виталий, Киев: «Я служил в Донецкой области, буквально 5 месяцев назад уволился. В Красногоровке у нас был праздник, и детки там на прекрасном украинском языке пели отличные песни, отлично разговаривали. Самое главное – чтобы мы друг друга понимали. А українська мова має викладатися обов’язково, бо в Україні має бути українська мова. А в семье мы говорим по-русски, но дети ходят в садик и стали говорить на украинском, прекрасно говорят».

Олег: «Как-то у Гордона был в гостях Игорь Юхновский, очень интересный политик, где он говорил, что начинал учится в школе на Волыне ещё при поляках. И он говорил, что когда учился на польском, не родном для него языке, то был как во сне. И когда перешёл на родной украинский язык, то ему стало легче. Вот и ответ на ваш вопрос, что будет с русскоязычными детьми, которые в быту по-русски разговаривают».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)