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Родственники граждан Украины, которых удерживают в тюрьмах в Донецке и Луганске, говорят одно и то же: мы чувствуем себя брошенными и не нужными государству. Эти люди обращались в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и просили выплатить денежную помощь. Но получили отказы. Под конец этого года ситуация может измениться в лучшую сторону.

Светлана и Александр Тимофеевы выехали из Донецка в апреле 2015 года. Но раз в месяц навещали там маму Светланы. 26 декабря 2017 года Александра Тимофеева арестовали на блокпосту российских гибридных сил. Его приговорили к 14 годам тюрьмы якобы за шпионаж.

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А от государства ни одной копейки не получили

В конце февраля прошлого года Светлана вывезла из Донецка свою полупарализованную маму. Сейчас женщины вынуждены снимать жилье. Светлана говорит, что чувствует себя беззащитной и брошенной государством.

«Есть благотворительные организации, их не так много, которые помогают людям, переселенцам с первого дня, как мы выезжаем. А от государства Украина ни одной копейки не получили. Выделяется эта помощь Министерством временно оккупированных территорий только тем пленным и их родственникам, которые находятся в России и в Крыму. То есть мы, родственники пленных, нас 53 человека, чьи родные находятся в плену на Донбассе, мы писали заявления в Министерство временно оккупированных территорий. Мы все до одного получили отказ», – отмечает Светлана Тимофеева.

Светлана Тимофеева говорит, что отправляла в министерство большой пакет документов. В том числе и справку из СБУ о том, что Александр Тимофеев значится как заложник в учете военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Но это не помогло. А в личных беседах, рассказывает Тимофеева, отказы чиновники из министерства объясняли так: «Мы никакие документы с той стороны не принимаем во внимание, потому что это бандформированиями оккупированная территория. А из России принимаем и из Крыма, потому что это государство».

Такая же история и у Татьяны Матюшенко. 15 июля 2017 года ее мужа Валерия задержали боевики. Через несколько недель Татьяна покинула оккупированную территорию. А ее мужа пытали и приговорили к 10 годам тюрьмы тоже якобы за шпионаж.

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Татьяна Матюшенко рассчитывала на помощь государства. Но так ее и не получила. Женщина говорит: «Государство никак не поддерживает и не помогает таким людям. Я обращалась в МинВОТ. МинВОТ отказало в помощи, ссылаясь на то, что у меня недостаточно документов. Хотя на тот момент и сейчас у меня огромное количество документов, подтверждающих задержание «МГБ», приговор, справка с места колонии, и не одна».

«Отказали из-за персональной неприязни» – Дворецкая

Почему так произошло, что даже подтверждение СБУ не смогло повлиять на чиновников, и родственникам заложников из Донецка государство отказало в помощи?

Ситуацию прокомментировала Александра Дворецкая, координатор Офиса разработки гуманитарной политики Украины. По ее словам, в комиссии, которая рассматривала заявления на предоставление помощи, было большинство голосов от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. И это большинство смотрело на ситуацию по-своему.

Мы отказали семьям в поддержке... из-за просто персональной неприязни комиссии



Программа помощи, по словам Дворецкой, по состоянию на сейчас не выполнена даже на 10 процентов. Деньги не использованы. А в прошлом году неиспользованные финансы уже вернули в бюджет государства.

Александра Дворецкая сообщила нам: «Давайте будем справедливыми: мы и документы из Крыма не признаем также, но лицам, которые удерживались в местах лишение свободы на территории временно оккупированного Крыма, такие выплаты предоставлялись. То есть, просто не было желания рассматривать и верифицировать информацию. То есть, в прошлом году мы отказали семьям в поддержке, родственники которых находятся в плену в Донецкой и Луганской области из-за просто персональной неприязни комиссии».

Сейчас, как уверяет Александра Дворецкая, практику изменят. Новое Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц пересмотрит дела и документы заявителей, которым до этого отказали в помощи. «С ними будут связываться, но мы советуем родственникам обращаться еще раз. Чтобы ускорить этот процесс просто еще раз подать такие заявления в комиссию. Они будут рассмотрены в установленный законом срок, и дальше ожидать на такую поддержку. Потому что она действительно важна», – уверяет Дворецкая.

По ее информации, в бюджет на следующий год уже заложили 96 миллионов гривен на такие выплаты.

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