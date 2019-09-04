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Активисты требуют открытого и справедливого суда над Романом Лягиным, обвиняемым в причастности к созданию секретной тюрьмы «МГБ» «ДНР» и организатором «референдума» в Донецке в 2014 году. Восемь гектаров площади, ранее арендованной благотворительным фондом «Изоляция» и коммерческими предприятиями, в разгар «русской весны» преобразовали в секретную тюрьму, говорят правозащитники и бывшие узники «ДНР». Выставочные пространства используются как тюрьма, существование которой не подтверждается главарями «ДНР». Тем временем президент России Владимир Путин продолжает отрицать причастность возглавляемой им страны и к войне на Донбассе, и к последствиям «русской весны».

О тайных тюрьмах «ДНР» в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили бывший узник секретной тюрьмы «МГБ» «ДНР» Дмитрий Потехин и адвокат Владимир Ефименко.

– Дмитрий, вы являетесь одним из тех активистов, которые требуют открытого и справедливого суда в Украине над Романом Лягиным. Расскажите подробнее об этом господине?

Дмитрий Потехин: Гражданин Украины, один из идеологов всей этой конструкции, которая называется «ДНР». Речь не только об «Изоляции», он один из организаторов захвата власти в Донецке. Это не его личная инициатива, но, по моему опыту, это террористическая организация, за которой стоят спецслужбы России.

– Вам пришлось провести какое-то время в этом месте. Напомните, как это произошло?

Дмитрий Потехин: Я готовил материал для канадского журнала. Меня друзья попросили написать об Украине в 2014 году. Я посмотрел на происходящее, понял, что невозможно написать без реальных фактов, поэтому на свой страх и риск поехал в Донецк. Я решил не обращаться за «аккредитацией». Потому что для журналистов организовывают специальную программу, то есть, фактически им дают конвой.

Мне удалось целый день провести на пустых улицах Донецка, я нанял местного таксиста, его знали на блокпостах и поэтому не предполагали, что в этот момент может кто-то приехать из Киева и нанять такси.

Местные и большинство заключенных очень помогали. Я думаю, что я выжил благодаря тем, кому помог. Когда они вышли, сообщили, где я нахожусь, и поэтому террористы, которые организовали и контролировали этот концлагерь, знали, что будут нести личную ответственность, если со мной что-то случится. Они понимали, что если уже западные дипломаты начинают звонить, правозащитники и журналисты и спрашивать про меня…

А это одно из мест. Таких более или менее крупных концлагерей несколько.

– То есть, те самые тайные тюрьмы?

Это сейчас действующий современный концлагерь

Дмитрий Потехин: Это попытка создать место для принуждения задержанных к сотрудничеству, работе. Конечно, такие места совсем не интересно оглашать, фактически это российский неонацизм. А они же пытаются делать вид, что они борются против украинского нацизма.

Это концлагеря, потому что это не тюрьма. Это подвалы, комнаты технических подсобных помещений. И это сейчас действующий современный концлагерь.

– Владимир, прокомментируйте с юридической точки зрения обвинения в адрес Романа Лягина, выдвинутые в Украине.

Владимир Ефименко: Считаю, в достаточной степени собрано доказательств, что организаторами самого захвата 9 июня 2014 года фонда «Изоляции» и ряда других коммерческих субъектов являлись Роман Лягин и Слипнёв, по кличке «Монгол». Это одни из соорганизаторов «ДНР», признанной в Украине террористической.

Захват имел место. После этого, как нам известно, Лягин был отодвинут от всей этой истории и этот объект был взять под крыло так называемого «Министерства государственной безопасности» «ДНР». С самого начала своего основания после захвата там была организована секретная тюрьма, соглашусь с Дмитрием, ее можно охарактеризовать как концентрационный лагерь. Кроме того, там была организована база боевиков ориентировочно на 150 человек, склад боеприпасов, краденной техники, автомобилей из автосалонов.

По состоянию на 2014 год, по показаниям очевидцем, одномоментно на территории «Изоляции» содержалось порядка 50-60 узников. Это бомбоубежища, плюс помещения кассы, помещения, где происходили пытки, и еще одно помещение, где содержались узники.

Захват «Изоляции» не является спонтанным. Есть еще одна предыстория, которая откатывает нас в 2013 год. Речь идет о нападении представителя «ДНР» 4 апреля 2013 года на «Изоляцию» в тот момент, когда там происходил украино-американский международный интернет-форум, в котором принимал участие посол США в Украине Джон Теффт. И после того, как Джон Теффт покинул семинар, был проведен штурм, это порядка 100 человек, с причинением повреждений. В результате чего было сорвано мероприятие.

– Сколько примерно таких тайных тюрем в «Л/ДНР»?

Владимир Ефименко: Больше пяти, точно. Они варьировались в зависимости от периода деятельности «ДНР». Такие места точно были в бывшей горловской прокуратуре, в подвалах СБУ. И сколько еще было остальных, они не учтенные.

Организация секретной тюрьмы – это один из инструментов для реализации таких проектов, как «Л/ДНР»

Сама по себе организация секретной тюрьмы – это один из инструментов для реализации таких проектов, как «Л/ДНР». Людей можно украсть посреди улицы и с мешком на голове привезти в место, о котором никто не знает, где не предоставляется медицинская помощь. Там исчезали абсолютно безнаказанно и бесследно. Люди, которые там содержаться, могут сидеть месяцами, не имеют элементарных человеческих прав.

Существование таких мест отрицается как представителями «Л/ДНР» и их кураторами, которые управляют подобными местами со стороны Российской Федерации. Наличие подобных мест меняет глобально психику населения. Поскольку люди запуганы, они знают, что за любую критику, проявление свободы можно оказаться «на подвале».

Слушательница: А где сейчас находится Лягин?

– Господин Лягин – на территории Украины. Один из успехов украинских спецслужб. Правда, до сих пор продолжаются дискуссии? каким образом удалось заполучить этого господина. Это произошло в июне 2019 года.

Владимир Ефименко: Да, Роман Лягин действительно находится на территории Украины, под стражей по решению суда.

Должно состояться предварительное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении Романа Лягина.

– Что ему предъявляют? Госизмену?

Владимир Ефименко: В том числе. Участие в террористической организации, организации «референдума», также организации захвата «Изоляции». В рамках этого судебного рассмотрения уже судом нарушается право о потерпевших, в данном случае фонд «Изоляция». Мы представляем их интересы и наблюдаем это систематично с апреля этого года. Мы являемся потерпевшими, однако суд так не считает.

– Лягин состоял в Партии регионов, был соратником депутата Левченко, еще созыва 2012 года. У него были конфликты с Захарченко, был вынужден уйти в Россию.

Дмитрий Потехин: Мы говорим о периоде, который нам кажется далеким прошлым. Но мы должны помнить, что история этих людей связана непосредственно с историей захвата власти Януковичем еще в 2010 году. Мы тогда не заметили этот захват власти, фактически фальсификация Конституции. Тогда это им сошло с рук. Но пожали эти плоды не раз.

Мы сейчас воспринимаем, что Донецк захватили просто русские войска. Но если вспомнить об истории захвата власти еще режимом Януковича, мы увидим, что в этой картине «референдум» в ОРДЛО – это просто часть сжавшейся большой узурпации власти, которая была организована в интересах не только Януковича и его окружения, но и Путина.

Весь путинский режим – это террористическая организация, которая захватила не только часть нашей страны, Грузии, но и всю территорию самой России. Почему история с Лягиным так важна, как и другие истории с российскими террористами. Если эти люди станут свидетелями в суде, то о том, что Россия является террористической организацией узнают не только я и другие побывавшие в донецких концлагерях, об этом узнает весь мир.

Если они дадут показания, все западные партнеры, которые покупают газ и другие энергоресурсы в России, станут спонсорами терроризма. Еще несколько лет назад я был склонен думать, что это будет тянуться десятилетиями. Но несколько месяцев назад родители одного из убитых на борту MH17 гражданина США подали иск. Но не просто против России как спонсора терроризма, а и против западных компаний.

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