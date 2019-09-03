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3 сентября в Шевченковском суде Киева ожидали заседания по обвинению в терроризме Романа Лягина. Но рассмотрение дела перенесли на 1 ноября. Лягин известен на Донбассе как соучастник нарушений избирательного законодательства, а затем – как один из активных участников группировки «ДНР». Его задержала СБУ 14 июня этого года. Теперь правозащитники опасаются, что Роман Лягин может избежать наказания.

«Универсальным бойцом российской империи» называет Романа Лягина Станислав Федорчук, переселенец из Донецка, глава правления руководитель общественной организации «Українська народна рада Донеччини та Луганщини».

«Он, в принципе, никогда не скрывал своих имперских российских взглядов. Всегда был сторонником «великой единой неделимой России». В рядах «ДНР» он очутился совсем не случайно. Это его мировоззренческая позиция», – говорит Федорчук.

Федорчук сообщил нам, что с 2004 года в Донецке Роман Лягин участвовал в акциях «теневых» избирательных штабов Виктора Януковича. Эти штабы, вспоминает Федорчук, отвечали за запугивание и избиения членов избирательных комиссий. И эти «услуги» хорошо оплачивали.

«Этот человек из боевого крыла, который никогда не гнушался применять физические методы воздействия», – говорит Федорчук. По его словам, Роман Лягин руководил фан-клубом хоккейного клуба «Донбасс». И даже пытался стать своим для участников Евромайдана в Донецке. Но не получилось.

В группировке «ДНР» Лягин руководил так называемой «избирательной комиссией». 11 мая 2014 года он заявил: «Каждый из вас мог убедить в том, что «референдум» настоящий… Мы прекрасно понимаем, что его не признают в мире».

Адвокат Владимир Ефименко говорит, что собрано достаточно доказательств причастности Романа Лягина к захвату 9 июня 2014 года территории бывшего завода «Изоляция».

«После захвата там была организована секретная тюрьма. Ее можно охарактеризовать как концентрационный лагерь. Кроме этого, там была организована база боевиков. По состоянию на 14-й год по показаниям очевидцев одномоментно содержалось порядка 50-60 узников», – отмечает Ефименко. За его словами, туда можно попасть за любую критику группировки «ДНР»,

Существование таких тюрем отрицают и оккупационные администрации, и их российские кураторы. Но людей там содержат месяцами безо всяких прав.

По мнению Станислава Федорчука, Роман Лягин избежал подвала в Донецке благодаря покровительству бывших «регионалов» и российских спецслужб. А его возвращение в Украину может быть спецоперацией для дальнейшей легализации Лягина или в нашей стране, или в Европе.

Представители ряда общественных организаций будут этому препятствовать. Как говорит Федорчук, Роман Лягин должен сидеть в тюрьме.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)