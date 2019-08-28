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12 лет назад в Донецке начался судебный процесс о запрете общественной организации «Донецкая республика». До начала боевых действий на Донбассе и оккупации частей Луганской и Донецкой областей оставалось еще 7 лет. Но уже тогда власти Украины были обеспокоены деятельностью организации, которая призывала к нарушению территориальной целостности страны.

28 августа 2007 года. Возле здания Донецкого окружного административного суда собрались десятки активистов организации «Донецкая республика».

Они установили палатку с символикой «Донецкой республики» и надписью «Донецк – русский город»

«Они установили палатку с символикой «Донецкой республики». На палатке сделаны надписи «Свободу «Донецкой республике» и «Донецк – русский город». Активисты раздают листовки. На них изображена Юлия Тимошенко, возлагающая цветы на… могилу Донбасса», – так корреспондент информагентства «Остров» тогда описывал пикет под зданием суда, где начиналось судебное разбирательство по иску Главного управления юстиции Донецкой области о принудительном роспуске «Донецкой республики».

Эта общественная организация была создана еще в 2005 году. Среди основателей – Андрей Пургин, который в 2014 году стал так называемым «председателем Народного совета ДНР».

В 2006 году они собирали подписи за создание Донецкой республики, а также активно выступали за федерализацию Украины. Однако поддержки не получили. В ноябре 2007 года суд признал деятельность организации незаконной.

Но это их не остановило. В 2009 году от имени «Донецкой республики» было распространено заявление, что «Донбасс и Херсон отныне – независимое суверенное русское федеративное государство». В последствие, против 3 членов организации были открыты уголовные дела Службой безопасности Украины.

Активизировалась организация ближе к событиям 2014 года. Например, в открытых источниках есть информация, что в конце 2012 года «Донецкая республика» организовала в Донецке конференцию «Донбасс в евразийском проекте». Вот только несколько тем, которые обсуждались (дословно):

«Неизбежность федерализации Украины», «Анализ преимуществ федеративного устройства», «О национальной гордости малоросов: украинская идентичность на стыке русской и галицийской культур». Обсуждалась тема «воссоединения Украины и остальной России», а также рассматривался военный потенциал армий России и Украины, оценка их боеготовности.

А уже в 2014 году именно представители этой организации требовали проведения референдума о выходе Донецкой области из состава Украины, а также заменяли украинский флаг на российский возле здания областной администрации в Донецке.

Их маргинальные идеи не имели поддержки среди жителей Донецка – Стуканов

До конфликта это была абсолютно маргинальная организация, которая практически не пользовалась какой-либо поддержкой среди жителей Донецка, говорит Сергей Стуканов, сейчас редактор первого канала «Украинского радио», а до 2014 года – общественный деятель в Донецке. Говорит, что периодически сталкивался с активистами «Донецкой республики». Но зачастую их было совсем немного.

Их идеи не поддерживали, пожалуй, даже 2-3% дончан

«Их идеи не поддерживали, пожалуй, даже 2-3% дончан. Это были абсолютно маргинальные идеи, непопулярные. На Донбассе, очевидно, определенная часть людей симпатизировали советскому союзу, симпатизировали России, вероятно. Но сказать, что симпатизировали идеям «Донецкой республики» – это было бы очень большим преувеличением», – говорит Сергей Стуканов.

Стать ведущей организацией на оккупированной территории Донецкой области «Донецкая республика» смогла благодаря России, считает Сергей Стуканов. Россиянам нужно было замаскировать свое вторжение под протест местных шахтеров и трактористов. Организация для этих целей им как раз подошла. Теперь «Донецкой республикой» российские гибридные силы называют не только саму захваченную ими территорию, но и главную «партию» ОРДО – «Общественное движение Донецкая республика». В него входят практически все, кто имеет власть на оккупированной территории.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)