Війна України з Росією. Акція пам’яті біля російського посольства – фоторепортаж

Акцію пам’яті «Час не лікує» провели 28 серпня у Києві поруч із посольством Росії в Україні. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на прилеглу до території дипломатичного представництва вулицю прийшли кількасот людей, серед яких представники родин загиблих на Донбасі українських військових.



Матері цих військовослужбовців прив’язали до огорожі російської амбасади червоні кульки, які символізують кров.



«Ми ніколи не будемо братами з Росією! Між нами – річка крові та сліз», – цитує кореспондент слова однієї з матерів.