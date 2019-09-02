(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему «Вконтакте» не стоит разрешать? Что скрывают жители оккупированного Луганска? И почему не найти негативных отзывов про группировку «ЛНР» от местных? Слушательница Радио Донбасс.Реалии – переселенка из Луганска Ирина, которая ездит в оккупированный город, поделилась своим наблюдениями.

– «Вернуть или не вернуть?» – вот в чем вопрос. «Вконтакте» и Одноклассники долгое время для жителей оккупированного Луганска были единственным мостиком «в Украину». Пропал «Киевстар», Life, со временем отключили и «Водафон». Кого-то спасали мессенджеры, но объективно «Вконтакте» был самым масштабным ресурсом. А потом его запретили. Паника, истерика, злость – все стадии непринятия. А как же я с ними буду связываться? Как буду узнавать, что там у них?

Оказалось, если надо связаться с близкими, то можно найти и другие способы, кроме социальных сетей. А вот без «надо почитать, что там в «республиках», можно и прожить. Заодно и нервы поберечь. Когда приезжаю в Луганск и захожу «Вконтакте», то попадаю в какой-то потусторонний мир. Фейки, перекручивание фактов, комментарии: «Та я отвечаю, я видел» и рассказы, по которым можно снимать оскароносные фильмы ужасов – это только часть социальных сетей на оккупированной территории. Столько злости, ненависти и агрессии, что просто удивляешься, откуда это в людях берется.

Знаете, для интереса даже специально пересмотрела все комментарии под новостью, что Владимир Зеленский решил не строить мост. И не важно, что на самом деле украинская сторона считает, что сейчас там небезопасно проводить такие работы, а не то, что Зеленский «тупо передумал». Нет! Главный посыл – агоу, лугански-и-е, вас опять кинула Украина.

100 комментариев ненависти к Украине. А знаете, сколько из них именно из Луганска? Четыре! Еще три из оккупированной части области. А все остальное – Россия. Специально сидела и проверяла – заходила на странички. И вот что удивительно, «во всем виновата Украина», кричали они. Но на страницах этих же людей, которые из Сибири и Дальнего Востока, нет ни слова о событиях в России. А что ж так? Проверяешь, а там аккаунты фейковые. Те, которые настоящие, можно на пальцах пересчитать. И они просто получают удовольствие от брызгания ядовитой слюной в соцсетях. Ну, серьезно, не будут же они плохо писать про Россию. Это ж надо признать, что ты – бессильный, ты не можешь ничего изменить в своей стране, хотя тебе там и многое не нравится. А поэтому лучшее личное спасение – это высказать свое негодование про Украину, Грузию, Францию, США. Любую страну, но только не свою. И пусть горит Сибирь, тонет Дальний Восток, избивают людей в Москве – это не важно, главное – «что там у хохлов?!».

А знаете, почему вы вряд ли встретите негативные комментарии про «ЛНР» от жителей оккупированного Луганска? Не потому, что их все устраивает. Как раз им очень многое не нравится. Но они об этом не напишут и не скажут – они боятся! Первое, что я услышала от родителей, когда приехала к ним – «почисти социальные сети». Потому что у власти бывшие представители СБУ, а значит, все проверяют и контролируют. А значит, как в СССР, в любую минуту могут посадить за инакомыслие.

Поэтому говорить о проблемах здесь не принято. Можно спросить, у кого тоже еще не выплатили зарплату, у кого вновь отключили воду, но вряд ли вы прочтете о том, какая ужасная тут власть и как все достало. Не рискнут. Зато об Украине можно писать много и негативно. А что? За это ж ничего никому не будет. Демократия, свобода слова и в принципе, Украина к соцсетям лояльна.

Ясно, что все, кто хочет, все равно заходят в «Вконтакте», но их уже и не так уж много. Понятно, что тем, кому надо из пророссийских, они тоже уже давно перешли на другие платформы, но их тоже единицы. А если вновь разрешить «Вконтакте», то это словно открытие ящика Пандоры, вылезет столько всего, что Украина просто захлебнется в этом потоке желчной фейковой информации. А бороться на государственном уровне мы с этим еще не научились. Так зачем будить лихо, пока оно сидит тихо?

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)