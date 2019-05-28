(Друкуємо мовою оригіналу)

Кто остановит войну, нужен ли референдум о «дружбе» с Россией и что случилось в Православной церкви Украины? Эти темы обсуждали жители Донбасса и всей Украины в эфире Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода – Радио Донбасс.Реалии – работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

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О референдуме

Президент наконец-то согласовывает свои решения со всеми своими избирателями

​Слушательница, Луганская область: «С 1991 года прошло очень много времени. А здесь президент наконец-то согласовывает свои решения со всеми своими избирателями. Как давно у нас такое в Украине было? Когда с нами, гражданами Украины, так считались?».

Алексей: «Получив должность, он уже перекладывает ответственность на людей. В своей инаугурационной речи он предложил поделить ответственность на всех. Этот вопрос меня немного пугает».

Якщо раптом відбудеться референдум, це буде щось страшне

​Слухачка, Донецька область: «Я розмовляю тут з людьми, а вони навіть не замислюються. Про Конституцію можна взагалі не згадувати, її тут ніхто не читав. Ні про референдуми, ні про щось інше. І тому, якщо раптом відбудеться референдум, це буде щось страшне, тим більше в районах, наближених до бойових дій. Просто я знаю думки людей, які мене оточують».

Людей сначала запугали, обманули, внушили им, что в Украине – «фашисты» и «хунта», и часть населения поверила

​Саша, Одесса: «В Крыму и на Донбассе тоже проводили «референдумы». Там людей сначала запугали, обманули, внушили им, что в Украине – «фашисты» и «хунта», и часть населения поверила. И у нас, в Украине, положение не лучше. Население Украины конкретно не понимает, чего от нас хочет Москва. Некоторые до сих пор говорят, что у нас – «гражданская война». Кстати, Коломойский тоже говорит, что у нас – «гражданская война». Люди дезинформированы. Политики, наверное, тоже не очень понимают, чего от нас хочет Кремль. И эти требования о федерализации, законе о языке – это всё уловки. По-моему мнению, Москва хочет нас уничтожить. Заявления московских пропагандистов о том, что «Украины не существует» – это их основная позиция, поэтому нам нужно укреплять армию».

О возвращении Донбасса

Наше місто наче не бачило, як у нас цілими колонами везли поранених

​Галина, Дніпро: «Наше місто наче не бачило, як у нас цілими колонами везли поранених. Ви, певно, знаєте, у нас є лікарня Мечникова. У нас цілий цвинтар невпізнаних похованих. От чому Росія така ненависна до інших людей? В 1991-му розбила Молдову, потім двічі напала на Грузію, знищила чеченський народ, напала на Україну. Скільки це буде продовжуватися?».

Дітвора в «ЛНР» та «ДНР» не особливо полюбляє Україну

​Геннадій, Луганщина: «Не знаю, чого кажуть, що в 2014-му тільки 25 відсотків підтримали «референдум» (на Донбасі – ред.). Зараз там відсотків 75 не хочуть йти в Україну. Але найстрашніше – це не дорослі люди, а дітвора. За ці 5 років там настільки виросла не те, що пропаганда, а навіть зомбування. Та дітвора в «ЛНР» та «ДНР» не особливо полюбляє Україну».

Василь, Селидове: «Брехню слухають, а реалій не знають, що тут коїться. Вони і у мене колись питали, що там робиться. А Селидове в 40 кілометрах від Донецька знаходиться, і я бачив, що там коїться».

О войне

Почему никто не говорит о правах тех, кто остался здесь, на свободном Донбассе?

​Слушатель, Донецкая область: «Послушал о правах переселенцев из Донецка и Луганска. А почему никто не говорит о правах тех, кто остался здесь, на свободном Донбассе? О пенсионерах кто будет говорить? Вы знаете, какие здесь зарплаты и пенсии? Люди не могут себе нормальное медицинское обслуживание позволить. А вы говорите о переселенцах. Сначала разберитесь с людьми, которые тут. Переселенцы приезжают, получают пенсию там и тут, и они не хотят окончания войны. А люди, которые живут здесь, получают 1800… Пока вы будете гоняться за переселенцами, вы потеряете людей, которые остались на свободном Донбассе. И Зеленский не остановит войну. Ющенко тоже красиво говорил и Янукович красиво говорил, и Порошенко. Политики все красиво говорят, только одно враньё».

О церкви

Почему не может быть Киевский патриархат в то время, как Московский существует?

​Наталья, Старобельск: «Очень напрягает существование Московского патриархата. Украина сейчас напоминает крепостных, которые в Юрьев день сменили одного барина на другого. Почему не может быть Киевский патриархат в то время, как Московский существует? Каким образом он образовался, как его признал Константинополь? Почему мы всё время демонстрируем свою второсортность?»

Сергей, Краматорск: «Может, это поверхностно конечно, но мне кажется, что Филарет не может привыкнуть к тому, что он теперь не главный. Мне интересно, осознают ли наши руководители, насколько глубоко они могут быть вовлечены в этот конфликт, ведь по Конституции церковь отделена от государства».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).