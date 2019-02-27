(Друкуємо мовою оригіналу)

Они пропагандировали, что Россия «заберет» Донбасс, как и Крым, обещали высокие российские зарплаты, пенсии и качество жизни, писали, что никогда не вернутся в состав Украины, а теперь открыто заявляют – «в России – бандеропоклонники». Спустя 5 лет войны на Донбассе популярные пропагандистские страницы в социальных сетях стали разгонять идею про якобы захваченную «бандеровцами» Россию, которая всячески – по этой причине – предает группировку «ЛДНР». Радио Донбасс.Реалии промониторили эту тенденцию, и вот выжимка.

Российские железные дороги (РЖД) обратились к правительству России с просьбой отменить запрет на ввоз украинских двигателей и генераторов для строительства и ремонта локомотивов. Но ведь Луганский тепловозостроительный – стоит без работы. А именно этот завод до войны поставлял в Россию необходимые запчасти, более того, «Лугансктепловоз» и принадлежал российским бизнесменам. Но за время войны на Донбассе завод просто разобрали по частям.

«Вместо тысячи слов – ВРАГИ. Не хотят под санкции попасть, чтобы красиво тусить в «загнивающих» Европах и Америках», – прокомментировали новость в группах, пропагандирующих сепаратизм.

А вот юморист Олег Филимонов («Джентельмен-Шоу») собирается гастролировать в городах России. Пропагандисты боевиков называют его «яростным сторонником Майдана» (который был «рад сожжению в одесском Доме Профсоюзов», а также устраивает благотворительные представления для ветеранов АТО), и раз его принимают в России – значит, именно «бандеровцы» там и правят:

«Эрфянское (...оскорбительное слово), если билеты недорогие будут, попрется на выступления этого фашиствующего клоуна, им наплевать на «внутрихохляцкие разборки», – разгоняет сепаратистский паблик.

«Прийдет время и БЕндеру героем России назначат, точно также, как и Рамзан Ахматыча», – пишут возмущенные в соцсетях.

Кстати, найти подтверждение анонсирующих концертов украинского юмориста не смогли ни активные участники обсуждений, ни Радио Донбасс.Реалии.

«Фашистская Украина пустила корни по всей России», а в ГИБДД много «идейных укров»

А вот в Москве водителя лишили прав на полгода за то, что он заклеил украинский флаг на номерах своей машины наклейкой с так называемым флагом группировки «ДНР». Новость 2016 года, но опубликованная на этой неделе в социальных сетях, вызвала бурю негатива.

«Кто в этих российских судах сидит? Бандеропоклонники? Вот откуда все проблемы. Фашистская Украина уже корни распустила по всей России», – пишут в группе.

«Это ж его ГИБДД остановило. Видно, там много «идейных укров», – написали приверженцы группировки «ЛДНР».

Кого-то винить надо, а Украину – уже неактуально: взгляд с места

Неподтвержденные анонсы, старые новости – социальные сети превращаются в огромный мусорник. И если раньше среди сторонников сепаратизма на востоке яро реагировали только на фейки про Украину, то теперь в ОРДЛО не верят и в поддержку России, рассказывает луганчанка Ирина.

«У нас уже все поняли, что здесь никогда не будет России. И получается, и в Украину страшно вернуться, а там «бандеровцы»… и «братьям» мы не нужны. А кого-то ж винить надо? Украину уже неактуально. В Луганске и Донецке Украины уже пять лет нет, а жить лучше не стали. Себя винить никто не будет, это ж надо будет признать, что все просрали. А никто этого не скажет. Поэтому пришло время России», – говорит луганчанка Ирина.

Также луганчанка отметила, что такие новости просто помогают лишний раз выплеснуть агрессию и в очередной раз себе сказать, «это не мы виноваты, это нас подставили».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)