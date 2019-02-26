(Друкуємо мовою оригіналу)

Maruv не поедет на «Евровидение»: что это – дискриминация искусства из-за политики или защита национальных интересов? Эту тему обсуждали жители Донбасса в эфире Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода – Радио Донбасс.Реалии – работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

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Россияне вообще не заморачиваются – отправляют Лазарева без всяких конкурсов

​Геннадий, Луганская область: «Я вообще не понимаю, почему такая заморочка была. Вот россияне вообще не заморачиваются – отправляют Лазарева и всё, без всяких конкурсов и отборов. Можно было бы пойти по этому пути, и не было бы скандала. А по поводу того, патриотично это или не патриотично… Судя по эфирам наших телеканалов и радиостанций, скоро мы – украинцы, поверим, что это мы развязали войну в Крыму и на Донбассе».

Я бачила цей відбір – це просто жах

​Слухачка, Марківський район: «Така людина як Maruv не має права представляти нашу країну на «Євробаченні». У нас йде війна, гинуть люди. Я цього не розумію. Я бачила цей відбір – це просто жах. А ще вона розважає «нашего дорогого Путина».

Александр Васильевич: «Я понимаю, что противники наших мнений будут говорить, что это всё искусство и космополитизм, но это (победа Maruv – ред.) – двойка «Суспільному».

​Наталья, Старобельск: «Замечательная перекидка стрелок с базиса на надстройку. Сколько у нас людей в высших эшелонах власти с российскими паспортами? А сколько кровно связана с Россией? Они ездят за границу и рассказывают о гражданской войне. К примеру, правозащитник Чимерис, который сделал заявление о нацизме в Украине. И кто сделал больше вреда? Чимерис, сделавший заявление о нацизме, или эта девочка в чулках? Для неё это колоссальный пиар, те кто не знал о ней, те узнали, даже бабушки 80-летние».

После оглашения результатов НТКУ предоставила певице контракт, в котором был прописан отказ от гастролей в России и ещё ряд обязательств. Maruv отказалась его подписать, а национальная телекомпания Украины объявила: будет выбран другой участник от Украины.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)