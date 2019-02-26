Другий за балами у відборі на «Євробачення» гурт відмовився від конкурсу замість Maruv

Музичне тріо Freedom Jazz, яке посіло друге місце у Національному відборі на «Євробачення-2019», відмовилося їхати на конкурс замість Maruv. Про йдеться на сторінці гурту у Facebook. «Щойно що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Національна суспільна телекомпанія України відмовитися від підписання з командою співачки Maruv угоди про участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2019». В уряді таке рішення підтримали.

Співачка Maruv заявила 25 лютого, що готова була відмовитися від концертів у Росії заради виступу на пісенному конкурсі «Євробачення», але «не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків».

Перед цим голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що НСТУ не дійшла угоди з командою Maruv і не підпише з нею угоду про участь у «Євробаченні». Він додав, що перемовини із наступним кандидатом почнуть зранку 26 лютого. Аласанія не уточнив, кого він має на увазі.

Maruv (Анна Корсун) перемогла в українському національному відборі на «Євробачення-2019» й мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні. Друге місце посів гурт Freedom Jazz.

На її адресу лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.