На «Євробачення» від України поїде MARUV

У фіналі національного відбору «Євробачення» перемогла співачка MARUV із піснею Siren song.

За результатами суддівського голосування, найбільше балів здобув гурт Freedom Jazz.

За право представляти Україну у фіналі 23 лютого змагалися шестеро учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

Минулого року на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.