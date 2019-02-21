«Євробачення-2019»: російське питання на українському відборі

Гості програми «Ваша Свобода»: Євген Рибчинський, народний депутат України; Яна Прядко, музичний продюсер; В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр-міністр України.

Кілька учасників українського відбору на «Євробачення» не приховують, що їздять на гастролі до країни-агресора – Росії. Ця інформація збурила соцмережі. А віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що краще тоді зовсім не відправляти на «Євробачення» учасника від України, ніж туди поїде той, хто гастролює в Росії у час війни.

Віталій Портников: Пані Прядко, так дружба і гастролі або анексія і окупація? Що робити з цим відбором?

Якщо копнути біографію багатьох артистів, то вони гастролюють в Росії

​Яна Прядко: З одного боку, він (В’ячеслав Кириленко – ред.) ніби правий у своїй думці, а з іншого – а де наша держава допомагає артистам поїхати на «Євробачення»? Я працюю з Русланою і працювала, коли вона перемогла на «Євробаченні», знаю, скільки потрібно було зібрати грошей. Держава до цього не мала жодного відношення. А потім Україна вся пишалася, й імідж держави підіймався.

(Повна версія програми)

Насправді, якщо копнути біографію багатьох артистів, то вони гастролюють в Росії. Хтось про це говорить абсолютно відкрито, хтось про це не говорить, але про це говорять соцмережі, які зараз скрізь і всюди. Будь-які корпоративи, закриті вечірки – все це можна побачити.

В першу чергу питання до «Суспільного»: чому вони допустили таке? Наприклад, від початку на майбутнє на наступний рік треба проговорити, що «Суспільне мовлення» повинне перевірити чітко. Тому що зараз це повністю запущений процес – вже фінал нацвідбору.

До речі, «Євробачення» завжди акцентує увагу, що вони взагалі забороняють тему політики виносити на сцену.

– Пане Рибчинський, уявимо собі, що український учасник отримає хороший результат – чи не буде це просто звичайною допомогою російській пропаганді, яка казатиме: бачите, політики між собою воюють, а «наша хохлушка» чи наша громадянка перемогла на «Євробаченні» – бачите, все добре? Це ж буде головний коментар російських медіа після цієї перемоги.

Якби «Суспільне» ввело в журі одного бійця АТО, зовсім інша була б доля цього конкурсу

​Євген Рибчинський: Можливо, треба було робити первинний відбір трошки краще, щоб такі не попадали на сам конкурс. А далі, щоб відбір вже йшов і патріотично, і ідеологічно, і так, як воно має бути. Тут ситуація непередбачувана, тому що людина, яка переможе, теж може потім поїхати і будемо потім мати, як Савченко, такий результат – була героєм, а стала зрадником. Якби «Суспільне» ввело в журі одного бійця АТО, зовсім інша була б доля цього конкурсу.

KAZKA набрала 150 мільйонів переглядів. При чому, і за рахунок російських глядачів. Це означає, що її шанси на перемогу в «Євробаченні» дуже високі. Друге. Як мислить сам артист? Він каже: у нас торгівля з Росією зростає, ми вже вийшли на показники 2014 року – 10 мільярдів, президент Порошенко закрив фабрику тільки в 2017 році, а ми маємо там не заробляти гроші?

У Росії гастролює з десяток народних чи заслужених артистів України. Я подавав кілька разів постанови про позбавлення звань народних артистів людей, які демонстративно виступають на державних заходах країни-агресора. Досі жодна не була винесена на голосування. З Кобзона ж зняли. Ми подали до РНБО з проханням зняти – так і було зняте. Коли хочеться – знімається. Значить, хтось не хоче, хтось зверху принципово вирішує інакше.

– Пане Кириленко, держава мала подбати про те, щоб такого не було, щоб на першому етапі, а не зараз реагувати, коли вже дійшло до відбору переможця? Можливо, це питання не до держави, а до «UA: Суспільне мовлення», яке є в принципі тією інституцією, яка забезпечує відбір?

Значення цього відбору виходить далеко за межі часткових інтересів окремих виконавців

​В’ячеслав Кириленко: «Євробачення» проводить Європейська мовна спілка, членом якої є «Суспільне телебачення». Воно і проводить конкурс в Україні. Але він не відбувається ж у вакуумі – люди оцінюють його перебіг і можливі наслідки за результатами. Якби це був якийсь конкурс, де людина виступала б суто індивідуально – це одна річ, а коли виступає під прапором України, і одні країни дають оцінку іншим країнам, за цим спостерігає не тільки Європа, тоді значення цього відбору виходить далеко за межі часткових інтересів окремих виконавців.

На жаль, це суті справи не змінює – фінансує його країна чи не фінансує. Виконавець живе в країні і буде представляти країну. А конкурс проводить «Суспільне телебачення», яке не може жити окремо від суспільства. Тому фокус суспільної уваги до таких питань буде завжди. Зараз він особливо загострився. Зараз від України може поїхати артистка, яка гастролює на території країни-агресора! Верховна Рада України офіційно в законодавстві визнала Росію країною-агресією.

Ми від ЄС вимагаємо все нових санкцій щодо Росії, а на конкурсі Україну може представляти виконавиця, яка регулярно гастролює в країні-агресорі

Це питання виходить далеко за межі смаків, музичної якості, музичних вподобань, а стає питанням національної безпеки. Ми від Європи вимагаємо все нових і нових санкцій щодо Росії, виступаємо в ООН, в Європарламенті, в інших міжнародних, європейських інституціях і говоримо про злочини Російської Федерації, ми не можемо при цьому робити вигляд, що нічого не трапиться, якщо на міжнародному конкурсі такого рівня Україну буде представляти виконавець чи виконавиця, яка регулярно гастролює на території країни-агресора і навіть говорить, що це – нормально, вона чи він робитиме так і надалі!

Виникає питання до курсу нашої країни і до суспільної оцінки подібних намірів. Оскільки в суспільстві триває дискусія на цю тему, то «Суспільне телебачення», у тому числі як організатор відбору в Україні, також не може стояти осторонь цих проблем. А те, що всі учасники фіналу – талановиті молоді люди – питань немає. Але мова тепер вже йде про громадянську позицію, про позицію багатьох людей і про суспільний виклик.