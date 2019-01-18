Львівська обласна рада оскаржить скасування заборони на використання російськомовного продукту

Львівська обласна рада планує оскаржити рішення Львівського окружного адміністративного суду від 16 січня, згідно з яким скасований мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Щойно ухвала суду буде оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень, в обласній раді одразу підготують позов, повідомила її прес-служба кореспонденту Радіо Свобода.

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Керівник юридичного відділу Львівської обласної ради Андрій Мельник наголосив, що рада подавала клопотання про відкладення судового засідання, оскільки працівники юридичного відділу були на інших судових засіданнях, але суддя Львівського окружного адміністративного суду суддя Зіновій Гавдик не врахував це. Представників обласної ради суддя позбавив права захищати інтереси постанови.

16 січня Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов «Всеукраїнського громадського руху «Український вибір – Право народу» (лідер – Віктор Медведчук) і скасував рішення облради щодо заборони російськомовного культурного продукту.

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18 вересня 2018 року Львівська обласна рада ухвалила рішення щодо заборони на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області до моменту припинення окупації українських територій. Однак механізмів боротьби з російськомовним «культурним продуктом» депутати не запропонували.

За весь час дії рішення Львівської обласної ради не було жодних правових наслідків. Ухвала депутатів радше мала лише рекомендаційний характер.

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