Аласанія про MARUV на «Євробаченні»: сторони згоди не дійшли, угода підписана не буде

MARUV не підписала угоду про участь у «Євробаченні», повідомив голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

«Тривалі та виснажливі перемовини (п'ять з половиною годин) між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде», – написав Аласанія.

Він додав, що перемовини із наступним кандидатом почнуть зранку 26 лютого. Аласанія не уточнив, кого він має на увазі.

«Для уникнення надмірної політизації конкурсу (що і є вимогою «Євробачення») НСТУ прописало в угоді умови (для всіх учасників), що сприяли б врегулюванню цього болючого питання. Зокрема: відмову представника України на міжнародному конкурсі від гастролей у Росії (три місяці після конкурсу)», – заявив Аласанія.

23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні 2019 року.

На її адресу лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Співачка Maruv заявила, що на неї чинять тиск із метою змусити відмовитися від участі в пісенному конкурсі, і висловила готовність відмовитися від виступів у Росії й узяти на себе всі витрати з участі в конкурсі.