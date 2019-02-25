Віце-прем’єр про відбір на Євробачення: потрібне українське рішення, «а не гібридне»

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявляє, що з приводу того, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019», має бути ухвалене «зважене українське» рішення, «а не гібридне». Про це він написав у Twitter 25 лютого.

«Теоретичне скасування декількох концертів у Росії не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на «Євробаченні» її будуть представляти артисти, що уже провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне», – написав Кириленко.

23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні 2019 року.

За підсумками фіналу вона отримала 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці 5 балів, а за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимально – 6 балів.

На її адресу лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Узгодження представника України на «Євробачення-2019» протягом 48 годин після оголошення результатів нацвідбору має провести Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ).

Співачка Maruv раніше сьогодні заявила, що на неї чинять тиск із метою змусити відмовитися від участі в пісенному конкурсі, і висловила готовність відмовитися від виступів у Росії й узяти на себе всі витрати з участі в конкурсі.

Пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

Минулого року на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.