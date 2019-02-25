Maruv: відмова від концертів у Росії не була для нас принциповою

Співачка Maruv заявила, що готова була відмовитися від концертів у Росії заради виступу на пісенному конкурсі «Євробачення».

«Відмова від концертів в Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків», – йдеться в заяві Maruv на її сторінці у Facebook.

Перед цим голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що НСТУ не дійшла угоди з командою Maruv і не підпише з нею угоду про участь у «Євробаченні». Він додав, що перемовини із наступним кандидатом почнуть зранку 26 лютого. Аласанія не уточнив, кого він має на увазі.

Maruv (Анна Корсун) перемогла в українському національному відборі на «Євробачення-2019» й мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні. Друге місце посів гурт Freedom Jazz.

На її адресу лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.