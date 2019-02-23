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23 Лютий 2019, Київ 11:04
Новини | Суспільство

В Україні відбудеться фінал відбору на «Євробачення-2019»

Під час виступу гурту KAZKA в другому півфіналі Національного відбору на «Євробачення-2019». Київ, 16 лютого 2019 року. KAZKA – один із шести учасників фіналу

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23 лютого відбудеться фінальний етап відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019». За право представляти Україну змагатимуться шість учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Троє учасників фіналу (KAZKA, ANNA MARIA і Freedom Jazz​) визначилися на другому півфіналі нацвідбору, що відбувся 16 лютого.

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9 лютого було обрано першу трійку: YUKO, Brunettes Shoot Blondes і MARUV.

Фінал відбору представника України розпочнеться о 19:00.

Пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

Минулого року на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.

«Євробачення-2019»: Лісабон передав Тель-Авіву ключі від пісенного конкурсу – відео
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«Євробачення-2019»: Лісабон передав Тель-Авіву ключі від пісенного конкурсу – відео

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