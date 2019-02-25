«Виважене рішення»: в уряді прокоментували недопуск Maruv на «Євробачення»

В уряді України підтримали рішення Національної суспільної телекомпанії України відмовитися від підписання з командою співачки Maruv угоди про участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2019».

«Виважене рішення Суспільного ТБ щодо «Євробачення». Українське. Не «гібридне». Ті, хто гастролює у державі-агресорі, не повинні представляти Україну. У цьому суть позиції. Вітаю всіх, хто її дотримується. Ми переможемо. Слава Україні!» – написав у мережі Twitter віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.

Співачка Maruv заявила 25 лютого, що готова була відмовитися від концертів у Росії заради виступу на пісенному конкурсі «Євробачення», але «не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків».

Перед цим голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що НСТУ не дійшла угоди з командою Maruv і не підпише з нею угоду про участь у «Євробаченні». Він додав, що перемовини із наступним кандидатом почнуть зранку 26 лютого. Аласанія не уточнив, кого він має на увазі.

Maruv (Анна Корсун) перемогла в українському національному відборі на «Євробачення-2019» й мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні. Друге місце посів гурт Freedom Jazz.

На її адресу лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

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