(Друкуємо мовою оригіналу)

Анна Корсун, она же Maruv, заявила, что согласна отменить апрельские концерты в Россию, чтобы представить Украину на «Евровидение»​ в мае 2019-го. Также она пожаловалась на «давление со стороны НСТУ». 23 февраля певица победила в национальном отборе Украины международного песенного конкурса «Евровидение». За нее проголосовало больше всего зрителей, жюри отдало ей второе место.

Позже стало известно, что Maruv не подписала договор про участие в «Евровидении», об этом сообщил глава НСТУ Зураб Аласания. Стороны не пришли к общему согласию.

Как Украине стоило поступить с Maruv, которая «несет мир своими песнями»? И кто виноват в скандале? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист, член правления НСТУ Юрий Макаров и музыкальный журналист, главный редактор Karabas Live Игорь Панасов.

– Анна Корсун написала в Facebook, получив контракт от общественного вещателя, что чувствует давление и ущемление прав.

Melovin – проект, который в прошлом году представлял Украину на «Евровидение», сравнил эти контракты и сказал, что подобных пунктов не было, если верить Анне Корсун. Для проекта Maruv НСТУ предложило специфический контракт. Юрий, обсуждали ли в НСТУ, как вести себя по отношению к певице, которая гастролирует на территории Российской Федерации?

Юрий Макаров: Обсуждали не только ее, потому что не было понятно, кто выйдет в финал. Рассматривая разные кандидатуры, пришли к выводу, что хороших вариантов нет. С другой стороны, я, конечно, понимаю Анну Корсун, это действительно ущемления свободы слова. Но Анна, судя по всему, на этой площадке еще не так далеко, она не подписывала контрактов с большими звукозаписывающими лейблами, не знает, что там предусмотрено.

Если мейджоры берут в раскрутку исполнителя, они ему прописывают не только, кому давать или не давать интервью, это стандартная процедура. Они прописывают, в какой одежде должен ходить музыкант, чуть ли не как гулять, что есть, на чем ездить – это большая машина.

Контрактом занимаюсь не я, это международная практика.

– Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко один из первых отреагировал на эту ситуацию: «Представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого». 25 февраля тоже отреагировал на предложение общественного вещателя: «Теоретическая отмена нескольких концертов в России не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на «Евровидении» ​ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение нужно принять взвешенное, украинское, а не гибридное».

Насколько я понимаю, государственные органы власти не имеют права вмешиваться в политику НСТУ?

Юрий Макаров: У него работа такая, он должен делать заявления. Я бы предпочел, чтобы господин Вячеслав проявлял свою активность почаще и в более практической плоскости.

«Суспільне» никак не подчиняется государственным органам, а господин Вячеслав мог внести соответствующий закон в Верховную Раду и объявить войну России, поставить вне закона всех тех, кто сотрудничает, кто гастролирует на территории России.

То, что половина украинцев и я, в том числе, чувствую оскорбление и злость – это мое личное дело

Пока что Maruv не нарушила закон. А то, что половина украинцев и я, в том числе, чувствую оскорбление и злость – это мое личное дело, я не имею права его реализовать в практической работе в бизнесе.

– Большинство украинцев проголосовали за эту исполнительницу. Сергей Притула акцентировал свое внимание на том, что она гастролировала в Российской Федерации. Игорь, как вы относитесь к этому?

Игорь Панасов: Я хотел добавить к словам Юрия. У Maruv есть контракт с лейблом Warner Russia. То есть, она уже вошла в этот контекст мирового шоу-бизнеса, думаю, она видела в глаза пункты и требования, который вы описывали. Контракт с Warner Russia подразумевает обязательное выступление на территории России – это условие работы. В случае отмены Анну ждут серьезные проблемы.

Касательно голосования, думаю, зрители песню и номер полюбили больше, чем задались вопросом, плохо или хорошо, что эта артистка где-то выступает.

Вторая сторона дела – голосования аудитории, которая слушает Maruv – это в том числе результат деятельности Warner. Потому что фан-база, которая есть у Maruv – это предмет для работы лейбла и для ее продвижения на любой площадке. Поэтому я не был удивлен, что она выиграла зрительское голосование.

«Евровидение» – это не столько площадка для проявления свободного творчества, сколько площадка для проявления специфических индустрий шоу-бизнеса

Юрий Макаров: Я хочу очень тщательно подбирать слова, чтобы никого не обидеть. «Евровидение» в том виде, в котором оно сложилось на данный момент – это не столько площадка для проявления свободного творчества, сколько площадка для проявления очень специфических индустрий шоу-бизнеса, в первую очередь. Это форматность, попадание в аудиторию, соответствующие ограничения, чтобы это не было слишком сложно. И с нашей стороны каким-то непонятным чудом оказалось два исполнителя, которые явно превосходили простоту и примитивность этого фрик-формата, я имею в виду Джамалу и Руслану.

Джамала, на мой вкус, была существенно более содержательна, чем то, что обычно происходит на площадке «Евровидения». Это – или Кончита Вурст, или «недоМадонна». По сути, то, что предложила Анна, это было что-то в стиле Мадонны: очень сексуальное, провокационное, откровенное. Я уже не говорю о тексте песни.

– Народу нравится, Юрий.

Юрий Макаров: Это очень специфическая аудитория, которой нравится такая попса. На здоровье, но представлять голосование любителей этого жанра за голос украинского народа – несколько смело.

Она сама по себе хороша в своих чулках и бюстгальтере, и не надо ее спрашивать про Крым

Я абсолютно уверен, если бы не Джамала, которая благодаря своему выступлению пронесла дополнительную идею агрессии против своего народа и Украины в целом, мне было бы абсолютно все равно, прошу прощения сто раз. Меня не интересуют политические воззрения девушки в чулках и бюстгальтере. Она сама по себе хороша в своих чулках и бюстгальтере, и не надо ее спрашивать про Крым. Она думает, что в России – то ли четыре миллиона, то ли четыре миллиарда.

– Игорь, насколько украинский шоу-бизнес завязан на Российскую Федерацию?

Я с ходу могу точно вспомнить пять-шесть артистов, которые достаточно регулярно появляются в России. Но их все меньше

​Игорь Панасов: Я с ходу могу точно вспомнить пять-шесть артистов, которые достаточно регулярно там появляются. Но их все меньше. Некоторые думают, что Monatik связан, потому что его песни звучат в России, но Дима больше трех лет там не появлялся. И таких примеров много.

Касательно ситуации с Maruv, это была открытая информация, что она там выступает. Она выступала на открытии Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

То, что это резко начало обсуждаться, на мой взгляд, – это прокол в работе команды СТБ и НСТУ. Надо было подумать раньше. Она уже год там выступает.

– Да, но то, что у нее – концерты на апрель перед «Евровидением», было известно. Можно было поставить заранее условия, а не после ее победы на национальном отборе. Юрий, не нужно ли в НСТУ пересмотреть эти условия?

Юрий Макаров: Тут сложная история. По-хорошему, мы, НСТУ, должны были бы сами проводить этот отбор. Поскольку у нас хроническое недофинансирование, мы это физически поднять не можем. У нас 48 радио- и телеканалов, без нормальной аппаратуры.

Мы вынуждены входить в партнерские отношения и держать свои обязательства. Мы должны делать взносы, покупать лицензию на Олимпиаду, Чемпионат мира по футболу и так далее. Да, наверное, надо было раньше очухаться и предусмотреть такое. До сих пор таких прецедентов не было.

– То есть, вы не могли из-за сотрудничества с СТБ на определенном этапе выдвигать заранее какие-то условия для участников конкурса?

Юрий Макаров: Да. Если бы мы договаривались изначально, может быть мы бы в это дело включились.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)