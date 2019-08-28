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28 Серпень 2019, Київ 23:28
Донбас.Реалії

Зачем в оккупации ставят памятники боевикам?

Памятная табличка главарю группировки «ДНР» Александру Захарченко

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В оккупированном Донецке откроют памятник убитому главарю группировки «ДНР» Александру Захарченко. Торжественное открытие планируется 31 августа, в день гибели Захарченко. Это будет уже не первый памятник, посвящённый деятелям российской гибридной агрессии. До этого на неподконтрольных территориях устанавливали мемориалы святым, князьям и российским солдатам. Какой смысл в таких памятниках?

Годовщину гибели главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко в неподконтрольном Донецке почтут открытием бюста. Как пишут СМИ, подконтрольные российским гибридным силам, бюст Захарченко изготовлен по заказу уроженца Донбасса, некого мецената Владимира Некрасова. В Донецких СМИ также сообщается, что в 2018 году Некрасов подарил Донецку памятник святому равноапостольному князю Владимиру Великому, который установлен на площади перед Свято-Владимирским храмом вблизи Дворца культуры имени Куйбышева.

За пять лет на неподконтрольных территориях новых памятников заметно прибавилось, и все они рисуют для жителей некую новую реальность.

Так, к примеру, в оккупированном Луганске установили памятник российскому солдату с ребенком, такой же, как и в Сирии – по сути, памятник наемнику. Сравнило два монумента и доказало их идентичность расследовательское сообщество Bellingcat.

Памятник российскому солдату в Луганске
Памятник российскому солдату в Луганске

Массово открывают в оккупированных городах памятники и мемориальные доски так называемым защитникам «республик» – «Гиви», «Моторолле», «Пятнашке», бывшим учениками школ, воевавшим в группировках «ЛДНР». Кроме того, оккупационные администрации Донецка и Луганска стараются как можно четче проартикулировать: гражданские жертвы среди местных жителей – «дело рук ВСУ». Это памятные знаки детям Донбасса, «убитым украинскими карателями», или погибшим жителям городов, «вина Киева» в смерти которых высекается в камне.

В Иловайске на камне, который закладывался перед строительством памятника, высечены следующие слова: «Мемориал защитникам «донецкой народной республики», отстоявшим в 2014 город Иловайск от вооруженных сил Киевской хунты». В том же Иловайске установлен памятный знак подразделению «Гром» с текстом: «Летом 2014 за свободу против нацизма сражался отряд «Гром». Враг не прошёл и был разбит. Там, где «Гром», там порядок».

В Луганске установили целую скульптурную композицию «Они отстояли Родину», где изображены несколько военных, женщина, а также боевик «Бабай».

Памятник «Они отстояли Родину», Луганск
Памятник «Они отстояли Родину», Луганск

Так российские гибридные силы создают искажённую картину мира, говорит историк Станислав Федорчук.

Создаётся смесь несопоставимых вещей, когда события российско-украинской войны ставятся в один ряд с событиями, к примеру, Второй мировой
Станислав Федорчук

«Создаётся смесь абсолютно несопоставимых вещей, когда события российско-украинской войны ставятся в один ряд с событиями, к примеру, Второй мировой. Умышленно делается коллаж, в котором вырезаются абсолютно разные исторические события, и делается вид, что современные российские коллаборанты – такие же защитники, которые представляют местных людей и олицетворяют их видение свободы, достоинства и нормальной жизни», – говорит Федорчук.

Это конструирование прошлого и современного, в котором оккупационная власть пытается не просто продемонстрировать своё историческое виденье, но и создать собственные исторические памятники, которые бы свидетельствовали о том, что определённые события действительно были, говорит Федорчук.

«Александр Захарченко, которому анонсируют открытие памятника, даже своим подельникам запомнился как очень жадный человек. Человек, причастный к присвоению имущества многих супермаркетов, торговых объектов. Человек, которого, по сути, ликвидировали российские спецслужбы за то, что он со своим подельником «Ташкентом» узурпировал все финансовые потоки, которые шли из России», – говорит историк. Он считает, что сейчас хотят создать очередной исторический миф о добром царе, «Бате» Захарченко, который заботился о своём народе и был рубахой-парнем, ездил с речами на передовую.

Россия – стеснительный преступник, который пробирается в дом, выносит самое ценное, а потом на весь мир рассказывает, что его там не было
Станислав Федорчук

«Россия – это стеснительный преступник, который пробирается в дом, выносит самое ценное, а потом на весь мир рассказывает, что его там не было, – добавляет Федорчук. – Поэтому все эти памятники – для внутреннего использования, для местных жителей. Не стоит забывать, что среди жителей оккупированных территорий есть, пусть и незначительная, но часть людей, которые верят в то, что оккупированные территории станут частью России».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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