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В оккупированном Донецке откроют памятник убитому главарю группировки «ДНР» Александру Захарченко. Торжественное открытие планируется 31 августа, в день гибели Захарченко. Это будет уже не первый памятник, посвящённый деятелям российской гибридной агрессии. До этого на неподконтрольных территориях устанавливали мемориалы святым, князьям и российским солдатам. Какой смысл в таких памятниках?

Годовщину гибели главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко в неподконтрольном Донецке почтут открытием бюста. Как пишут СМИ, подконтрольные российским гибридным силам, бюст Захарченко изготовлен по заказу уроженца Донбасса, некого мецената Владимира Некрасова. В Донецких СМИ также сообщается, что в 2018 году Некрасов подарил Донецку памятник святому равноапостольному князю Владимиру Великому, который установлен на площади перед Свято-Владимирским храмом вблизи Дворца культуры имени Куйбышева.

За пять лет на неподконтрольных территориях новых памятников заметно прибавилось, и все они рисуют для жителей некую новую реальность.

Так, к примеру, в оккупированном Луганске установили памятник российскому солдату с ребенком, такой же, как и в Сирии – по сути, памятник наемнику. Сравнило два монумента и доказало их идентичность расследовательское сообщество Bellingcat.

Массово открывают в оккупированных городах памятники и мемориальные доски так называемым защитникам «республик» – «Гиви», «Моторолле», «Пятнашке», бывшим учениками школ, воевавшим в группировках «ЛДНР». Кроме того, оккупационные администрации Донецка и Луганска стараются как можно четче проартикулировать: гражданские жертвы среди местных жителей – «дело рук ВСУ». Это памятные знаки детям Донбасса, «убитым украинскими карателями», или погибшим жителям городов, «вина Киева» в смерти которых высекается в камне.

В Иловайске на камне, который закладывался перед строительством памятника, высечены следующие слова: «Мемориал защитникам «донецкой народной республики», отстоявшим в 2014 город Иловайск от вооруженных сил Киевской хунты». В том же Иловайске установлен памятный знак подразделению «Гром» с текстом: «Летом 2014 за свободу против нацизма сражался отряд «Гром». Враг не прошёл и был разбит. Там, где «Гром», там порядок».

В Луганске установили целую скульптурную композицию «Они отстояли Родину», где изображены несколько военных, женщина, а также боевик «Бабай».

Так российские гибридные силы создают искажённую картину мира, говорит историк Станислав Федорчук.

Создаётся смесь несопоставимых вещей, когда события российско-украинской войны ставятся в один ряд с событиями, к примеру, Второй мировой

«Создаётся смесь абсолютно несопоставимых вещей, когда события российско-украинской войны ставятся в один ряд с событиями, к примеру, Второй мировой. Умышленно делается коллаж, в котором вырезаются абсолютно разные исторические события, и делается вид, что современные российские коллаборанты – такие же защитники, которые представляют местных людей и олицетворяют их видение свободы, достоинства и нормальной жизни», – говорит Федорчук.

Это конструирование прошлого и современного, в котором оккупационная власть пытается не просто продемонстрировать своё историческое виденье, но и создать собственные исторические памятники, которые бы свидетельствовали о том, что определённые события действительно были, говорит Федорчук.

«Александр Захарченко, которому анонсируют открытие памятника, даже своим подельникам запомнился как очень жадный человек. Человек, причастный к присвоению имущества многих супермаркетов, торговых объектов. Человек, которого, по сути, ликвидировали российские спецслужбы за то, что он со своим подельником «Ташкентом» узурпировал все финансовые потоки, которые шли из России», – говорит историк. Он считает, что сейчас хотят создать очередной исторический миф о добром царе, «Бате» Захарченко, который заботился о своём народе и был рубахой-парнем, ездил с речами на передовую.

Россия – стеснительный преступник, который пробирается в дом, выносит самое ценное, а потом на весь мир рассказывает, что его там не было

«Россия – это стеснительный преступник, который пробирается в дом, выносит самое ценное, а потом на весь мир рассказывает, что его там не было, – добавляет Федорчук. – Поэтому все эти памятники – для внутреннего использования, для местных жителей. Не стоит забывать, что среди жителей оккупированных территорий есть, пусть и незначительная, но часть людей, которые верят в то, что оккупированные территории станут частью России».

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